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Cultura

El ritual de los diablos llega al Centro Histórico de SLP

Evento reunirá tradiciones huastecas en el Centro Histórico de SLP

Por Redacción

Abril 07, 2026 05:51 p.m.
A
El ritual de los diablos llega al Centro Histórico de SLP

La Secretaría de Cultura anunció la realización del Encuentro de Diablos de Semana Santa 2026, que se llevará a cabo el próximo 11 de abril en el Museo Nacional de la Máscara, en el Centro Histórico de San Luis Potosí.

De acuerdo con el comunicado, el evento reunirá danzas, rituales y expresiones culturales de comunidades de la Huasteca potosina, con la participación de agrupaciones como "La Judea" de San Antonio, "Los Diablos Xi´iuy" de Ciudad del Maíz y "Los Diablos de Tamapatz" de Aquismón, además de comparsas de Tancanhuitz, Tanlajás y Tamuín.

La dependencia señaló que el encuentro busca acercar al público a tradiciones que han sido transmitidas de generación en generación.

El evento se realizará en el Museo Nacional de la Máscara como parte de las actividades de Semana Santa en la capital potosina.

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