Encuentro por el Día Internacional de la Danza

En el marco del Día Internacional de la Danza, fue presentado el encuentro de la edición 2026 en San Luis Potosí, que se realizará los días 28 y 29 de abril en el Teatro de la Paz, a partir de las 16:00 horas.

El evento reunirá a cerca de mil 500 artistas de distintas generaciones y municipios, integrados en alrededor de 100 agrupaciones, quienes darán forma a un programa que abarca cerca de 28 estilos dancísticos, desde expresiones tradicionales hasta propuestas contemporáneas y urbanas de la capital potosina, Soledad de Graciano Sánchez, Villa Hidalgo, Villa de Pozos y Villa de Arista. Bajo el lema "Danzas pluriversales", la edición busca reflejar la diversidad de lenguajes que conviven en la escena local.

Durante la presentación, David Bear destacó que la programación se construye como un espacio abierto para la comunidad dancística, donde la participación responde a una convocatoria incluyente más que a un proceso de selección, favoreciendo el encuentro entre distintas trayectorias y formas de creación.

Por su parte, Mariela Gisela Nicol subrayó la importancia de extender estas oportunidades hacia municipios del interior del estado, donde el acceso a la formación artística suele ser limitado, y señaló el impacto de la danza en la formación integral de niñas, niños y jóvenes.

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Con antecedentes en la convocatoria de1994 por Lila López, esta celebración se mantiene como un punto de encuentro para la comunidad dancística. Durante dos jornadas, el recinto abrirá sus puertas a propuestas diversas que hacen del movimiento un lenguaje compartido entre artistas y público.

El acceso a las presentaciones no tendrá costo.