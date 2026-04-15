El taller para infancias "El arte de ser yo", se realizará este miércoles 15 de abril a las 15:20 horas en el Museo Leonora Carrington, será impartido por María Onofre Serment y está dirigida a niñas y niños, la propuesta se enfoca en el reconocimiento personal a partir de ejercicios creativos.

La actividad toma como punto de partida el libro El viaje de la Centella, obra de la misma Onofre. Durante la sesión, las y los participantes trabajarán con la técnica de collage como herramienta de expresión.

El taller plantea identificar intereses, ideas y emociones propias a través de imágenes, recortes y composiciones.

La dinámica busca que cada asistente construya una pieza que refleje su identidad desde una perspectiva lúdica.

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En esta obra, la autora presenta la historia de tres personajes que siguen el rastro de una centella en un bosque. A lo largo del recorrido enfrentan situaciones que los llevan a cuestionar su identidad, el sentido de pertenencia y el valor de la amistad. El relato combina texto e ilustración con el mismo peso narrativo, lo que permite construir significados a partir de ambos lenguajes.

Sobre el proyecto, María Onofre Serment ha señalado que concibe sus libros como experiencias que deben circular y trabajarse con el público. Ha indicado que el libro propone un juego visual y narrativo donde cada lector interpreta y construye su propio sentido. También ha explicado que la historia parte de su interés por las centellas, fenómenos atmosféricos poco conocidos, que detonaron el desarrollo de este universo ilustrado.

El formato de libro álbum permite que las ilustraciones aporten información que no aparece en las palabras, lo que exige una lectura atenta a los elementos visuales.

Esta construcción busca que cada lector y lectora interprete la obra desde su propia experiencia, a partir de símbolos, personajes y escenarios que invitan a explorar distintos significados. El taller es de acceso gratuito.

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