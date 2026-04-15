El Día Mundial del Arte se conmemora cada 15 de abril, una fecha propuesta por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) desde 2019, cuando se proclamó en su Conferencia General.

Este día busca visibilizar el papel del arte en la sociedad y reconocer su presencia en la vida cultural de las comunidades a nivel global.

Esta conmemoración se vincula con el nacimiento de Leonardo da Vinci, figura asociada a la creatividad y al cruce entre disciplinas. A partir de esta referencia, la fecha se ha consolidado como un punto de encuentro para reflexionar sobre la producción artística y su relación con distintos contextos sociales, educativos y culturales.

El planteamiento de la UNESCO destaca que el arte contribuye a la creatividad, la innovación y la diversidad cultural. También lo sitúa como un medio para el intercambio de conocimientos y el diálogo entre sociedades. Estas cualidades sostienen su presencia en espacios públicos, educativos y comunitarios, donde distintas expresiones artísticas permiten compartir experiencias y visiones del mundo.

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En este marco, el Día Mundial del Arte también pone atención en la educación artística. La promoción de las artes en las escuelas forma parte de un enfoque que busca una educación inclusiva y equitativa, en la que el desarrollo creativo tenga un lugar dentro de los procesos formativos. Esta línea reconoce la influencia del arte en el aprendizaje y en la construcción de pensamiento crítico.

Sin embargo, la conmemoración también abre una discusión sobre las condiciones en las que se desarrolla el trabajo artístico. Las artes no solo implican contemplación ni consumo cultural, también constituyen un campo laboral que sostiene economías creativas, procesos educativos y formas de pensamiento crítico.

Reconocer a las y los artistas implica atender la precariedad en la que muchas veces producen, así como la necesidad de políticas que garanticen su trabajo, circulación y derechos.

El arte incide en la manera en que una sociedad se entiende y se proyecta, por lo que su ejercicio requiere ser valorado como una actividad con impacto real en el desarrollo social, cultural y económico.