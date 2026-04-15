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Cultura

"Tertulia", en Programa Motivos

Por Estrella Govea

Abril 15, 2026 03:00 a.m.
A
"Tertulia", en Programa Motivos

La edición de abril del programa Motivos se realizará hoy miércoles 15 de abril a las 17:30 horas en el Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa, bajo la temática de "Tertulia", la sesión convoca a personas adultas mayores a participar en una jornada centrada en la palabra, la música y la memoria compartida.

El programa contempla la participación de Gloria Albhacar con la lectura del cuento El palomito. Lety Ruiz y Magda Cuevas presentarán El Comal y la Olla, así como El Ropavejero. Marypaz Moreno y Luisa Guerrero ofrecerán una intervención musical, mientras que Andrés Hernández compartirá tradición oral en lengua náhuatl.

Cada participación aporta distintos registros expresivos que dialogan con la idea de tertulia.

Motivos es una iniciativa impulsada desde el área de experiencias educativas del centro, coordinada por Gabriela Olvera Zavala. A lo largo de dos años ha mantenido una programación continua con la colaboración de artistas, docentes y participantes de disciplinas como música, danza y artes visuales, lo que ha permitido consolidar una comunidad activa.

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Cada sesión se maneja a partir de un tema distinto. Las actividades incluyen recorridos por las exposiciones vigentes y ejercicios artísticos que se complementan con espacios de diálogo abierto. 

La dinámica del programa favorece la participación directa de las personas asistentes, quienes leen textos propios, comparten relatos y establecen vínculos con otros integrantes.

Motivos se mantiene como un espacio de encuentro donde la experiencia individual se integra a un ejercicio colectivo de expresión cultural.

La entrada es libre mediante registro previo en las instalaciones del recinto.

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