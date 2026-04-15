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Cultura

FESTIVAL MÚSICA LIBRE EN EL CEART

Inicia hoy con conciertos, ensambles y actividades formativas

Por Estrella Govea

Abril 15, 2026 03:00 a.m.
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FESTIVAL MÚSICA LIBRE EN EL CEART

El 18° Festival Música Libre se realizará del 15 al 24 de abril en el Centro de las Artes de San Luis Potosí, esta edición reúne una programación que combina conciertos, ensambles y actividades formativas dirigidas a públicos diversos, con el objetivo de acercar distintas expresiones musicales en un mismo espacio.

La agenda, a partir de hoy 15 de abril a las 19:00 horas con el Cuarteto Fancy Drive y el programa No Bow Limits. Mañana 6 de abril a las 18:00 horas se presentará Aprendiendo en mi bemol. Cultivando la semilla musical, junto con el Ensamble Jóvenes Talentos Potosinos y artistas invitados.

Este jueves 17, participa Malstrom, agrupación de Alemania, con una clase magistral a las 11:00 horas y un concierto de jazz a las 19:00.

Las actividades continúan el 22 de abril a las 19:00 horas con el concierto didáctico Julián Carrillo y el virtuosismo nacional. El 23 de abril en el mismo horario se llevará a cabo un programa doble con el pianista Mario Monzón y el Dúo Fiore en formato de voz y piano.

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Cada jornada integra propuestas que combinan interpretación, escucha y acercamiento pedagógico.

El cierre del festival está programado para el 24 de abril a las 20:00 horas con la presentación de la orquesta sinfónica Musica para la Vida, integrada por niñas, niños y adolescentes. Esta actividad forma parte de la Noche Panóptica en su edición dirigida a infancias, con un enfoque que incluye la participación de nuevos públicos en la oferta cultural.

El Festival Música Libre se mantiene como un punto de encuentro entre creadoras, creadores e intérpretes, al tiempo que promueve la formación de audiencias.

Su estructura combina repertorios de cámara, música contemporánea y jazz, junto con propuestas didácticas que buscan ampliar la relación del público con la música.

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