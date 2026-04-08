Exposición Córtex, de Isela Vargas
La exposición "Córtex, Umbral entre lo visible y lo contenido", de la artista Isela Vargas, se presenta en la Galería del Centro de las Artes de San Luis Potosí.
La muestra aborda las capas que configuran la experiencia humana a partir de una relación entre lo que se muestra y lo que permanece contenido. A través de superficies, texturas y símbolos, la artista plantea un diálogo que remite a la memoria, la identidad y los procesos internos que no siempre resultan visibles.
En esta propuesta, "Córtex" funciona como un umbral simbólico que plantea cuestionamientos sobre los límites entre interior y exterior.
Las piezas articulan una relación entre materia y significado, donde el espectador se enfrenta a elementos que invitan a observar con atención y a establecer conexiones entre lo sensorial y lo conceptual.
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La obra de Isela Vargas se caracteriza por una línea de trabajo centrada en procesos introspectivos y orgánicos. Su trayectoria incluye exposiciones individuales y colectivas en las que ha desarrollado un lenguaje visual enfocado en las estructuras visibles e invisibles que intervienen en la experiencia humana.
Desde esta perspectiva, la exposición construye un recorrido que vincula cuerpo, memoria y percepción a partir del contacto con la materia.
Las piezas establecen una relación con las sensaciones y plantean una reflexión sobre la forma en que se habita la superficie, entendida como huella, identidad y registro de la experiencia.
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