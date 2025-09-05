Fallece Víctor Jiménez, Presidente de la Fundación Juan Rulfo

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El arquitecto, editor y presidente de la Fundación Juan Rulfo, Víctor Jiménez, falleció el pasado miércoles, según informó la Editorial RM, quien lo calificó como "gran amigo y pilar fundamental de RM".

En un mensaje publicado en sus redes sociales, la empresa editora que ha tenido a su cargo la publicación de las obras del escritor Juan Rulfo señaló:

"Se va dejándonos un vacío inmenso, pero también un legado de amistad y de trabajo compartido que permanecerá para siempre: Nuestra gratitud eterna hacia alguien verdaderamente irrepetible", informó RM en su mensaje.

Por su parte, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) también expresó sus condolencias ante la muerte de Jiménez, quien se dedicó con ahínco y esmero a preservar y difundir la obra del autor de "Pedro Páramo" y "El llano en llamas".

"El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura lamenta profundamente el sensible fallecimiento del arquitecto y editor mexicano Víctor Jiménez (1945-2025). Fue Director de Arquitectura del INBAL (1993-1998) y, posteriormente, encabezó la Fundación Juan Rulfo, desde donde impulsó la difusión de la obra del autor jalisciense a nivel nacional e internacional. El INBAL se une a la pena que embarga a sus familiares, amigos y colegas, a quienes expresa sus más sentidas condolencias".

Otra de las instituciones que manifestaron su pesar por el deceso de Víctor Jimenez fue la Facultad de Arquitectura, de la que Jiménez fue profesor.

"La Facultad de Arquitectura de la UNAM lamenta el sensible fallecimiento del Arq. Víctor Jiménez. Fue profesor de asignatura de la Facultad (jubilado en 2001), Director de Arquitectura en el INBAL (1993-1998) y especialista en la obra de Juan O'Gorman.", señalaron en la red social de X, donde también destacaron que "sus aportaciones dejaron una huella indeleble en la arquitectura, la cultura y la preservación del patrimonio en nuestro país".

¿Quién es Víctor Jiménez?

El arquitecto Víctor Jiménez nació en 1945, en Santiago Ixcuintla, Nayarit, el ex director de Arquitectura y Conservación del Instituto Nacional Bellas de Bellas Artes y Literatura pronto se convirtió en el principal impulsor de la investigación y edición de la obra del narrador Juan Rulfo, en México a nivel mundial, con todo el respaldo de la familia del célebre escritor mexicano.

Más de dos décadas de trabajo dedicado a la obra de Juan Rulfo, con muchos años al frente de la Fundación que cuida con recelo la obra y el nombre del también autor de "El gallo de oro", se ha ido dejando una labor incansable de en ediciones críticas, ediciones facsimilares, estudios, investigaciones, exposiciones y programas académicos en torno a la obra del escritor jalisciense.