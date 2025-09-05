Guía ¿A dónde ir?

El mes patrio estará cargado de música, festivales y celebraciones culturales que ofrecen opciones para todos los gustos, desde rock y reggae hasta tradiciones populares y encuentros literarios.

SAN LUIS POTOSÍ

La agenda musical en la capital potosina arranca este viernes 5 de septiembre con el Vamos Otra Vez Fest 2025, un festival al aire libre que reunirá a bandas emblemáticas de la escena alternativa como Allison, Delux, Thermo, Tolidos y Elli Noise, entre otras, en el Teatro de la Ciudad del Parque Tangamanga.

Ese mismo día, la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí ofrecerá un concierto en el Teatro de la Paz a las 20:00 horas.

También este viernes se presentará Golden Ganga en el Club Deportivo 2000 y GUFI en el Tangamanga I.

Durante el mes, el escenario musical se diversificará con presentaciones como la de Charles Ans el 7 de septiembre en la Cineteca Alameda, La llegada de Cradle of Filth y Ghost Bath el día 18 en el Centro de Convenciones María Dolores, y el concierto del grupo Bryndis el 20 de septiembre en el mismo recinto.

La banda alemana Xandria visitará Bunker 57 el 25 de septiembre, mientras que Riddim llevará su reggae al Club Deportivo 2000 el viernes 26.

El cierre de mes estará marcado por la visita de La Gusana Ciega y Odisseo en la Cineteca Alameda y el concierto de Ha-Ash en la Plaza de Toros Monumental El Paseo, ambos el sábado 27.

La cerveza artesanal también tendrá su espacio con el OktobeerFest 2025, programado para el 27 de septiembre en el Ecomuseo del Parque Tangamanga I, donde además de degustaciones habrá música en vivo y una amplia oferta gastronómica.

CIUDAD DE MÉXICO

ZÓCALO CAPITALINO

El recibirá el 6 de septiembre un concierto gratuito de Residente, acompañado por freestylers y artistas como Arianna Puello, Ximbo, Niña Dios, Azuki y Mena.

AUDITORIO NACIONAL

Recibirá a Natalia Lafourcade el 8 y 11 de septiembre; y a ALEJANDRO SANZ: 12, 13, 17 Y 18.

PALACIO DE LOS DEPORTES

Tendrá una agenda intensa: Duki se presentará el 12 de septiembre, Tito Double P actuará el 13 y 14, y Esteman junto con Daniela Spalla cerrarán el 18 de septiembre.

PEPSI CENTER WTC,

Eslabón Armado ofrecerá un concierto el 12 de septiembre.

ESTADIO GNP SEGUROS

Oasis se presentará el 12 y 13 de septiembre, Shakira llegará el 18, Kendrick Lamar el 23 mientras que Zoé se presentará el 27 y 28 de septiembre .

El Estadio Fray Nano de Béisbol albergará a Matisse, Motel e Intocable el 20 de septiembre.

TEATRO METROPÓLITAN

La agenda también destaca con la presentación de LYKN, la boy band tailandesa, el 10 de septiembre. Al día siguiente, el 11, se presentará Los Concorde, mientras que Rubytates llegará el 13. Para cerrar el mes, Rocío Banquells celebrará su 40 aniversario en un concierto especial el 26 de septiembre.

QUERÉTARO

Celebrará la décima edición del Hay Festival del 4 al 7 de septiembre, una cita con la literatura, el arte y las ideas que convoca a públicos diversos en un formato incluyente.

Monterrey

Abrirá el Festival Internacional de Santa Lucía el 20 de septiembre, con un despliegue cultural en espacios como la Macroplaza y el Parque Fundidora. Ese mismo fin de semana, Alejandro Sanz ofrecerá dos conciertos como parte de su gira Y Ahora Qué.

Con esta variedad de propuestas, septiembre se perfila como un mes vibrante para la vida cultural y de entretenimiento en San Luis Potosí y en las ciudades cercanas.