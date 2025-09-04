Conferencia “Leonora y sus últimos años”

La charla Leonora y sus últimos años se llevará a cabo en el Museo Leonora Carrington hoy jueves 4 de septiembre de 19:00 a 21:00 horas y será impartida por Antonio García Acosta, miembro de Tribu Cincuenta y Más.

El encuentro busca acercar al público a una etapa clave en la trayectoria de la artista surrealista.

Durante la charla se abordará la etapa final de la vida de Leonora Carrington, marcada por su radicación en México, su incursión en la escultura y su vínculo con el movimiento feminista en la década de 1970. Se revisarán también sus relaciones con artistas y escritores tanto europeos como mexicanos, así como la influencia de su obra en generaciones posteriores.

García Acosta, artista y curador con amplia experiencia en gestión cultural ha dirigido instituciones como el Museo Edward James entre 2022 y 2024. Su formación académica incluye estudios de maestría en Curaduría y licenciatura en Bellas Artes e Historia del Arte en la Universidad de Londres.

El especialista cuenta con una trayectoria internacional como expositor, con obras presentadas en Reino Unido, Estados Unidos y México, además de formar parte de colecciones públicas y privadas. Ha participado también en la formación de nuevas generaciones desde instituciones académicas como la Universidad del Centro de México.

La actividad forma parte del programa cultural de Tribu Cincuenta y Más, una comunidad dedicada a fomentar el intercambio de experiencias y conocimientos entre adultos mayores de cincuenta años.