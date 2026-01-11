Familia en renta en la Cineteca Alameda

Familia en renta se proyecta en la Cineteca Alameda, protagonizada por Brendan Fraser, bajo la dirección de la cineasta japonesa Hikari y con guion coescrito con Stephen Blahut.

Las funciones se llevarán a cabo en los siguientes horarios: 11 de enero a las 16:30 horas; 12 de enero a las 15:30 horas; 13 de enero a las 18:45 horas; y 14 de enero a las 15:30 horas.

La historia se sitúa en el Japón actual y sigue a Phillip Vanderploeg, un actor estadounidense radicado en Tokio cuya carrera atraviesa un estancamiento. Para sostenerse, acepta trabajar en una agencia de "familias en renta", un fenómeno real en el que actores sustituyen a familiares o amistades en eventos y situaciones personales. Este punto de partida articula una narrativa que se mueve entre la comedia y

el drama.

La película explora la frontera entre lo representado y lo auténtico. A medida que Phillip asume distintos roles, las relaciones que establece comienzan a desdibujar el límite entre el trabajo y el vínculo humano, lo que abre preguntas sobre la soledad y las formas contemporáneas de convivencia.