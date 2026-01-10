LA CULTURA POTOSINA REPRESENTA 1 POR CIENTO DEL PIB NACIONAL

Aunque el sector cultural generó más de 865 mil millones de pesos en 2024, San Luis Potosí no figura entre las entidades con mayor peso económico en actividades culturales, de acuerdo con la Cuenta Satélite de la Cultura de México (CSCM) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) al aportar apenas el 1 por ciento del valor nacional.

En 2024, el sector cultural en México aportó 865 mil 682 millones de pesos al Producto Interno Bruto (PIB), lo que representó 2.8 por ciento de la economía nacional, según la CSCM publicada por el Inegi. La medición contempla tanto las actividades culturales de mercado como la producción de los hogares y la gestión pública en cultura .

Sin embargo, este promedio nacional no se replica de manera homogénea en el país. El informe señala que solo nueve entidades federativas superaron la media nacional, entre ellas Ciudad de México, Oaxaca, Puebla, Yucatán y Michoacán. San Luis Potosí no aparece en este grupo, lo que lo coloca entre los estados cuya aportación cultural se mantiene por debajo del promedio nacional con un valor agregado de 9 mil 246 millones de pesos.

A nivel nacional, las artesanías encabezan la aportación al PIB cultural con 18.4 por ciento, seguidas por los contenidos digitales e internet (18.1 por ciento), los medios audiovisuales (17.2 por ciento) y el diseño y los servicios creativos (14.5 por ciento). Estos rubros concentran más de dos terceras partes del valor económico del sector cultural en el país .

Este dato resulta relevante para entidades como San Luis Potosí, donde la producción artesanal, el patrimonio cultural y las festividades tradicionales tienen una presencia significativa en la vida social y cultural, pero no necesariamente se traducen en un impacto económico equiparable al de otros estados con mayor inversión o infraestructura cultural.

En términos de crecimiento, el PIB del sector cultural aumentó 1.2 por ciento en 2024, cifra ligeramente inferior al crecimiento de la economía nacional, que fue de 1.3 ciento.

Aunque áreas como música y conciertos (+14.9 por ciento), diseño y servicios creativos (+7.7 por ciento) y artes visuales y plásticas (+5.3 por ciento) mostraron incrementos importantes durante 2024, otras actividades tradicionalmente vinculadas a la identidad regional, como las artesanías, registraron una caída de 3.8 por ciento, lo que plantea retos para las economías culturales locales .

El sector cultural generó en 2024, 1 millón 430 mil 528 puestos de trabajo, equivalentes al 3.5 por ciento del empleo nacional. No obstante, el informe reporta una pérdida de 2 mil 852 empleos respecto a 2023.

Las artesanías concentraron 30.2 por ciento del empleo cultural, seguidas por el diseño y los servicios creativos (15.7 por ciento) y los medios audiovisuales (11.8 por ciento). En estados como San Luis Potosí, donde buena parte del trabajo cultural se desarrolla en condiciones de informalidad o con escaso respaldo institucional, estos datos adquieren una dimensión social particularmente relevante.

Aun así, los resultados colocan sobre la mesa un desafío para la entidad: fortalecer la inversión, la profesionalización y la medición del sector cultural, para que su riqueza patrimonial, artística y creativa tenga un reflejo más claro en la economía estatal y en las condiciones laborales de quienes sostienen la vida cultural potosina.