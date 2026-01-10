Perla Arroyo exhibe su serie escultórica en el Museo Federico Silva

La exposición "Arroyo. Calavera mexicana. Símbolo de vida" continúa abierta al público en el Museo Federico Silva Escultura Contemporánea.

La muestra reúne una serie escultórica de la artista Perla Arroyo desarrollada a lo largo de 13 años, resultado de un proceso de investigación histórica y de exploración técnica en torno a la calavera como símbolo cultural en México.

La serie está integrada por esculturas en bronce realizadas mediante la técnica ancestral de fundición a la cera perdida, además de grabados elaborados con la técnica de punta seca sobre láminas de cobre. Las piezas están concebidas para ser observadas en 360 grados, condición que, de acuerdo con la artista, permite al público interactuar visualmente con la obra desde distintos ángulos y generar interpretaciones propias.

Arroyo explicó que el punto decisivo para consolidar la serie fue el dominio técnico del trabajo en bronce. Señaló que, una vez alcanzado el equilibrio entre material, acabados y texturas, pudo producir el resto del conjunto escultórico. Cada pieza responde a un proceso controlado que incluye investigación, modelado, fundición, limpieza, ensamble y montaje, sin resultados fortuitos en su ejecución.

Las piezas aborda la muerte como una pregunta cultural presente en distintas sociedades. Arroyo destacó que, a partir de la presentación de la muestra en España, observó diferencias en la representación de la muerte, donde predomina una imagen asociada al final, en contraste con la visión mexicana, en la que la calavera se relaciona con la festividad, el sarcasmo y la convivencia cotidiana con la muerte.

Actualmente, permanece en exhibición en el museo, espacio dedicado de manera exclusiva a la escultura contemporánea en América Latina. La muestra permite al público conocer una propuesta que articula técnica, símbolos históricos y reflexiones sobre la identidad cultural, dentro del programa expositivo del museo potosino..