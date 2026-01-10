logo pulso
Un taller para escribir entre mujeres

Por Estrella Govea

Enero 10, 2026 03:00 a.m.
A
Un taller para escribir entre mujeres

El Taller de escritura creativa para mujeres "Desde mi voz", será un espacio enfocado en la creación literaria a partir de la experiencia personal, se realizará los sábados 10 y 17 de enero, a las 10:00 horas, en la Biblioteca del Centro de las Artes de San Luis Potosí, y está dirigida a mujeres interesadas en escribir, sin importar si tienen o no formación previa.

El taller propone un acercamiento a la escritura desde lo cotidiano y desde las distintas formas de habitar lo femenino. A lo largo de las sesiones, las participantes trabajarán textos poéticos y en prosa, con ejercicios que buscan detonar la observación, la memoria y la construcción de una voz propia. El formato prioriza el acompañamiento y el intercambio entre quienes asisten, más que la enseñanza rígida de técnicas.

La coordinación está a cargo de la poeta y escritora potosina Fabiola Amaro, quien guiará el proceso creativo y ofrecerá retroalimentación a los textos que se desarrollen durante el taller. La propuesta funciona como un punto de encuentro para compartir procesos, leer en voz alta y dialogar a partir de la escritura.

Fabiola Amaro cuenta con una trayectoria sólida en la literatura local y nacional. Es autora de poemarios como La habitación del polen, Insectum y Abuela Luna, además de libros infantiles, y ha sido reconocida en dos ocasiones con el Premio Estatal de Poesía Manuel José Othón. Su trabajo combina la escritura, la formación literaria y la creación de espacios colectivos para la palabra.

