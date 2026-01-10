Un taller para escribir entre mujeres
El Taller de escritura creativa para mujeres "Desde mi voz", será un espacio enfocado en la creación literaria a partir de la experiencia personal, se realizará los sábados 10 y 17 de enero, a las 10:00 horas, en la Biblioteca del Centro de las Artes de San Luis Potosí, y está dirigida a mujeres interesadas en escribir, sin importar si tienen o no formación previa.
El taller propone un acercamiento a la escritura desde lo cotidiano y desde las distintas formas de habitar lo femenino. A lo largo de las sesiones, las participantes trabajarán textos poéticos y en prosa, con ejercicios que buscan detonar la observación, la memoria y la construcción de una voz propia. El formato prioriza el acompañamiento y el intercambio entre quienes asisten, más que la enseñanza rígida de técnicas.
La coordinación está a cargo de la poeta y escritora potosina Fabiola Amaro, quien guiará el proceso creativo y ofrecerá retroalimentación a los textos que se desarrollen durante el taller. La propuesta funciona como un punto de encuentro para compartir procesos, leer en voz alta y dialogar a partir de la escritura.
Fabiola Amaro cuenta con una trayectoria sólida en la literatura local y nacional. Es autora de poemarios como La habitación del polen, Insectum y Abuela Luna, además de libros infantiles, y ha sido reconocida en dos ocasiones con el Premio Estatal de Poesía Manuel José Othón. Su trabajo combina la escritura, la formación literaria y la creación de espacios colectivos para la palabra.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
"Los monólogos de la vagina" celebra 8 mil 200 funciones
El Universal
Los monólogos de la vagina continúan impactando al público al abordar la sexualidad femenina de manera honesta y sin filtros.
LOS ESTRENOS MÁS ESPERADOS
Estrella Govea
Entre películas que ya están en salas y los estrenos que siguen llegando, el cine propone distintos caminos para acompañar el ánimo del público