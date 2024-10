Gabriela Cabezón gana Premio de Literatura de la FIL

Por su riqueza y su diversidad literaria, y porque "consigue dotar de una nueva fuerza imaginativa y simbólica a la novela histórica que relata los discursos y las violencias que gestaron el Nuevo Mundo", el jurado del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz que otorga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, decidió, por unanimidad, conceder el galardón a la escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara (Argentina, 1968) por su novela "Las niñas del naranjel", una obra que "es un ser vivo que respira, se derrama y se pudre para dar nueva vida, devolviéndonos la certeza de que también somos eso: algo vivo que pertenece a algo más grande".

El jurado integrado por Ana García Bergua, Diana Sánchez y Emiliano Monge, asegura que "la novela dinamita el relato conocido que se escribe desde la experiencia de lo viril al incorporar una voz que atiende a la sensualidad y hostilidad del paisaje, las ambiciones y temores de los personajes, así como a la corrupción de los cuerpos que, sin prejuicios, describe Cabezón Cámara de manera directa y con maestría". Además de tratarse de una narración que "explora una cadencia fabulosa en la combinación del español con el guaraní y los barroquismos teológicos del siglo XVII, para gestar con un ritmo particular un lenguaje único".

En el acta del jurado, señala un comunicado de la FIL de Guadalajara, se destaca que en "Las niñas del naranjel", la también autora de "Le viste la cara a Dios", "abraza el bastardismo que da lugar a América, arrasa el antropocentrismo y devuelve a la naturaleza su erotismo sin el exotismo colonizador".

La novela, que parte de la reescritura de la vida de Catalina de Erauso, una monja que también fue alférez, además es un homenaje singular a las voces históricamente silenciadas y marginadas a través de Antonio, un personaje que escapa de la hoguera gracias a su Virgen del naranjel. Mientras cumple la promesa de escribir a su tía, priora del convento donde fue novicia, Antonio evoca su pasado enclaustrado y se enfrenta a un presente errante como arriero, soldado y paje. A lo largo de su travesía, protege a dos niñas, Michi y Mitãkuña, cuyas preguntas incisivas lo obligan a reconocer las cicatrices profundas de una tierra devastada por la avaricia colonial. Narra la brutal conquista de América con un estilo que entrelaza lo contemporáneo con el barroco del siglo XVII.

Gabriela Cabezón Cámara es escritora, activista y figura central de la literatura latinoamericana contemporánea. Graduada en letras por la Universidad de Buenos Aires, ha colaborado en medios como "Página12", "Le Monde diplomatique", y "Revista Ñ", además de haber sido editora de Cultura en "Clarín". Desde 2013 dirige el Taller de Escritura en el CINO. Su debut literario llegó con el cuento "La hermana Cleopatra" en 2006, que luego expandió en su primera novela, "La Virgen Cabeza".

Su obra explora temas como la marginalidad, la prostitución, el sistema represor, la tradición gauchesca y las mujeres trans. "Las aventuras de la China Iron" fue destacado como uno de los libros del año por "The New York Times" y "El País". En 2024 ganó el Premio Ciutat de Barcelona en Literatura en lengua castellana por su obra "Las niñas del naranjel".

La ceremonia de entrega de este galardón se llevará a cabo el miércoles 4 de diciembre, a las 18:00 horas, en el Auditorio Juan Rulfo, durante la celebración de la edición 38 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

El Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, es un galardón creado por la FIL Guadalajara en 1993 para reconocer el trabajo literario de las mujeres en el mundo hispano. Está dotado con diez mil dólares estadounidenses y premia a la autora de una novela publicada originalmente en español. Sylvia Iparraguirre, Ana Gloria Moya, Tununa Mercado, Claudia Piñeiro, Inés Fernández Moreno, Perla Suez, María Gainza y Camila Sosa Villada son, además de Gabriela Cabezón Cámara, las escritoras argentinas que han recibido el galardón, que este 2024 celebra su edición 32.