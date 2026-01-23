Galería | El arte potosino brilla a nivel internacional

San Luis Potosí inició 2026 con una noticia que trasciende fronteras. Anabantha Guadalupe Pérez González, estudiante del CBTIS 187 de Tamazunchale, obtuvo la medalla de oro en la categoría de Arte del concurso internacional ISAC Talk, realizado en Irán, reconocimiento que coloca al talento potosino en el escenario artístico internacional.

La joven artista recibió la noticia el primer día del año, cuando su asesora le compartió el enlace con los resultados. El anuncio, cuenta, estuvo acompañado de un profundo sentimiento de gratitud y del respaldo inmediato de su familia, quienes celebraron el logro como resultado de años de esfuerzo y disciplina.

La obra ganadora tiene como propósito enaltecer la riqueza cultural y social de San Luis Potosí, además de transmitir un mensaje alineado con la visión que Anabantha ha desarrollado junto a su asesora, la doctora Pilar.

A través de su trabajo, la estudiante busca visibilizar problemáticas sociales desde la mirada de las juventudes, utilizando el arte como una herramienta de reflexión y conciencia.

Para Anabantha, el proceso creativo inicia mucho antes del trazo final. Explica que la conceptualización de las ideas es la etapa más compleja y prolongada, ya que construir el mensaje es tan importante como la ejecución de la obra. Una vez definido el concepto, el trabajo plástico fluye, aunque siempre con especial atención en los detalles.

La joven destaca que el talento no es únicamente una habilidad innata, sino el resultado de un camino de disciplina, sensibilidad y constancia. Reconoce también la influencia familiar en su formación artística, particularmente la de su abuelo materno, quien despertó su interés por el dibujo desde temprana edad.

Ese esfuerzo se vio recompensado con un reconocimiento internacional. Para Anabantha, el arte es una forma poderosa de expresión, capaz de comunicar aquello que las palabras no alcanzan. Su objetivo es que el mensaje de sus obras llegue a más personas y contribuya a fortalecer la identidad del estado, así como a empoderar a las mujeres a través del arte.

Fotos: Cortesía

Como ejemplo de su propuesta artística, menciona otra de sus pinturas en la que integra figuras representativas de la sociedad potosina: una mujer indígena, símbolo de raíces y resistencia; una mujer de edad avanzada, que encarna los valores y la sabiduría; y una arquitecta, representación de los espacios profesionales que históricamente fueron dominados por hombres y en los que hoy las mujeres tienen un papel fundamental.

El arte de Anabantha, afirma, busca conmover, cuestionar y generar conciencia. Un talento joven que, desde la Huasteca potosina, ya deja huella a nivel internacional.