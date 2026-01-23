OSSLP INICIA HOY TEMPORADA 2026

La Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí (OSSLP) abrirá su temporada 2026 con un concierto programado para hoy viernes 23 de enero a las 20:00 horas en el Teatro de la Paz.

Bajo la dirección del maestro Enrique Barrios, director general y artístico de la OSSLP, el concierto se desarrollará en formato de gala, con una selección de piezas ampliamente reconocidas dentro de la música orquestal. La propuesta busca ofrecer una experiencia accesible tanto para públicos habituales como para quienes se acercan por primera vez a la música sinfónica.

El programa incluye fragmentos de Carmina Burana de Carl Orff, particularmente "Oh Fortuna", coro emblemático compuesto en 1936 a partir de textos medievales. También se interpretarán valses de distintas tradiciones, como El Danubio Azul de Johann Strauss II, estrenado en Viena en 1867; Sobre las olas de Juventino Rosas, una de las obras mexicanas más difundidas a nivel internacional; y el Vals Olímpica del compositor José Herrera.

La velada contempla además música sinfónica y operística de gran formato, como la Obertura 1812 de Piotr Ilich Tchaikovsky, escrita en 1880 para conmemorar la resistencia rusa ante la invasión napoleónica; la Cabalgata de las Valquirias de Richard Wagner, perteneciente a la ópera Die Walküre; así como el aria del Toreador de Carmen de Georges Bizet. A ello se suma La primavera, primer concierto del ciclo Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi, compuesto a inicios del siglo XVIII.

El repertorio se completa con obras representativas de la música mexicana de concierto, como Sones de mariachi de Blas Galindo, basada en sones tradicionales del occidente del país, y fragmentos de la música escrita por Silvestre Revueltas para la película Redes (1936), considerada una de las partituras más importantes del cine mexicano. Con este programa, la OSSLP plantea un inicio de año que combina tradición europea y creación nacional en un mismo escenario.

La presentación marca el primer encuentro del año entre la agrupación y su público, con entrada libre y un programa diseñado para recorrer distintas tradiciones del repertorio sinfónico.