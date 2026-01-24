Historias desde la Plaza de Armas

Bernabé Ávila Ramírez, "El Muñiz", compartió su memoria viva de San Luis Potosí durante el Lunes de palique en la Casa Museo Manuel José Othón.

Narró episodios de su vida ligados al trabajo, el barrio y la transformación del Centro Histórico. La charla se construyó desde la experiencia personal, pero también desde una lectura colectiva de la ciudad y sus cambios a lo largo de más de cinco décadas.

Originario del barrio de Tlaxcala, Ávila relató una infancia marcada por el trabajo desde temprana edad, la vida comunitaria y la formación del carácter en un entorno donde la precariedad convivía con la solidaridad. La venta de periódicos, los primeros empleos informales y el aprendizaje transmitido por su madre aparecieron como ejes que definieron su relación con el espacio público y con la gente.

Uno de los núcleos del palique fue su llegada y permanencia en la Plaza de Armas, lugar donde ha desarrollado gran parte de su vida laboral como boleador y observador cotidiano. Desde ese punto, El Muñiz ha sido testigo de episodios políticos, sociales y culturales que marcaron a la ciudad, desde manifestaciones y cambios de gobierno hasta anécdotas mínimas que revelan el pulso de la vida urbana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ávila reflexionó sobre las transformaciones del Centro Histórico, el impacto de la peatonalización, la salida de oficinas públicas y la competencia con las plazas comerciales. Señaló cómo estos cambios modificaron la dinámica social del centro y el vínculo de las y los potosinos con este espacio, al que muchos dejaron de acudir o incluso de conocer.

Para Ávila Ramírez, permanecer en la plaza ha sido una decisión consciente: escuchar, conversar y acompañar forman parte de un trabajo que va más allá del servicio. Su testimonio dejó ver a la Plaza de Armas como un archivo vivo, construido a partir de voces, historias y miradas que no suelen registrarse.