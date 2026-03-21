hoy en el Teatro Polivalente del CEART

"Sam, El Musical. Un corazón positivamente destruido" se presenta este 21 de marzo a las 20:00 horas y mañana 22 de marzo a las 18:00 horas en el Teatro Polivalente del Centro de las Artes, bajo la producción de Tres60 Teatro Musical.

La historia aborda el diagnóstico de VIH en un joven de 21 años y las consecuencias que este hecho tiene en su entorno familiar, de acuerdo con lo señalado por el director Andrés Quiroz. El relato se construye a partir de hechos reales y plantea situaciones que transitan entre momentos de afecto, tensión y pérdida, con énfasis en las reacciones y vínculos de quienes acompañan al personaje principal.

El montaje reúne a un elenco encabezado por Alex Martínez y Max Rodríguez en el papel de Sam, junto a Astrid Álvarez, Josué Sánchez y un grupo de intérpretes que alternan funciones en distintos personajes.

La obra incorpora además un ensamble de bailarines y un coro que participan en los números musicales, lo que amplía la presencia escénica y sostiene la estructura del espectáculo.

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La creación del proyecto parte de un trabajo colectivo encabezado por Quiroz, con música original de Alejandro Vite Chávez y producción musical de Eugenio Torres, junto a Carla Medina, Laura Blanco, Misael Aguilar y Natalia Olguín.

El montaje integra además a Isaura de la Vega, Sofía Torres y Giuseppe Loredo en la coordinación escénica, así como a Luis Fernando Torresvery, Oscar Segura, Pablo Pellegrini, Rogelio Pelón, María José Zapata y Laura Guerrero en áreas técnicas.

La obra se inserta en la actividad teatral de la ciudad con una propuesta que retoma un tema de salud pública y lo traslada al formato de teatro musical, con funciones abiertas al público y boletos disponibles a través de la compañía.