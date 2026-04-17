Hoy, Sonidero en el Museo Federico Silva
El programa "Museo Federico Silva: Tu espacio de libertad", tendrá una edición en la explanada del recinto y será transformada es una pista de baile dedicada a la cultura sonidera hoy viernes 17 de abril, de 18:00 a 21:00 horas,
La jornada contará con la participación de Tamara, Sonido 69 y New Star Jr., quienes presentarán selecciones musicales que incluyen ritmos tropicales y repertorios asociados al movimiento sonidero. Su presencia responde a una tradición urbana en la que la música, la animación con voz y la interacción con el público forman parte central de la experiencia.
El programa plantea el uso del espacio museístico como punto de encuentro abierto, en el que el baile y la convivencia funcionan como ejes de la actividad.
A partir de esta dinámica, el museo incorpora prácticas culturales que suelen desarrollarse en la calle o en espacios populares, llevándolas a un contexto institucional.
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La cultura sonidera, presente en distintas regiones del país, se caracteriza por su relación con lo comunitario y por la construcción de identidad en torno a la música. En este sentido, el evento reconoce esta práctica como una forma de expresión social que articula sonido, palabra y participación colectiva.
"Tu espacio de libertad" se plantea como un concepto que integra distintas manifestaciones culturales en un formato no comercial.
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