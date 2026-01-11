Ilustración, complicidad y comunidad

La tarde del viernes 9 de enero, el Museo Universitario (MUNI) se llenó de colores, trazos y conversaciones honestas con la presentación del calendario Morras Chidas 2026, un proyecto que desde la ilustración sigue apostando por la colectividad y la visibilización del trabajo creativo de mujeres.

La presentación estuvo encabezada por Mayra Castillo y Carolina Leija, quienes compartieron el espíritu que sostiene a Morras Chidas desde sus inicios: crear redes, abrir espacios y celebrar la diversidad de miradas dentro de la ilustración y el diseño. A ellas se sumaron varias de las artistas participantes de esta edición, quienes hablaron de sus procesos, referencias y de lo que significa formar parte de un proyecto construido desde la sororidad.

El encuentro se convirtió en una charla abierta donde las ilustradoras dialogaron con el público sobre los retos de crear, habitar la escena visual y sostener proyectos independientes. Cada mes del calendario es resuelto por una artista distinta que refleja estilos, discursos y sensibilidades que conviven sin jerarquías, dando como resultado una pieza colectiva que funciona tanto como objeto artístico como registro de una comunidad en movimiento.

Durante el evento también se presentó una muestra con las ilustraciones que integran el calendario 2026, permitiendo ver de cerca los detalles, texturas y narrativas que atraviesan la publicación. Las obras, diversas en técnica y tono, comparten una misma pulsión: contar historias desde lo cotidiano, lo político y lo afectivo.

Morras Chidas 2026 no solo marca el paso del tiempo con imágenes, sino que expone la importancia de crear juntas, de nombrarse y de ocupar espacios desde el arte. Un calendario que se lee como archivo, manifiesto y celebración colectiva. El calendario puede solicitarse a través de las redes sociales de Morras Chidas.