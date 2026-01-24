Imelda Aguirre, nueva directora del INAH en San Luis Potosí

La antropóloga Imelda Aguirre Mendoza fue designada como nueva directora del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en San Luis Potosí.

Su nombramiento ocurre tras haber encabezado durante los últimos tres años el Museo Regional Potosino y se sustenta en una trayectoria vinculada principalmente a la investigación etnográfica y al trabajo de campo, con énfasis en patrimonio inmaterial, ritualidad y organización social.

Aguirre ha desarrollado estudios centrados en comunidades indígenas de la Huasteca potosina, particularmente en la cultura teenek, así como investigaciones en pueblos pame de la región centro-norte del país.

Entre sus trabajos destaca la labor realizada en la comunidad pame de Santa María Acapulco después del incendio del Templo de Nuestra Señora de la Asunción en 2007, además de la actualización de acervos etnográficos resguardados en el Museo Nacional de Antropología. Parte de estas investigaciones contribuyeron a la elaboración de expedientes técnicos para declaratorias de patrimonio cultural.

El nombramiento la coloca frente a la instancia responsable de la investigación, conservación y resguardo del patrimonio arqueológico, histórico y antropológico del estado.

Aguirre es licenciada en Antropología por la Universidad Autónoma de Querétaro, maestra en Antropología Social por El Colegio de San Luis y doctora en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México, además de autora de libros y artículos dedicados al estudio de las comunidades indígenas de San Luis Potosí.