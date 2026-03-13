Inauguran 50ª Feria Nacional del Libro de la UASLP

Este viernes fue inaugurada la 50 edición de la Feria Nacional del Libro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, evento que conmemora medio siglo de promoción de la lectura, la cultura y el encuentro entre autores, editoriales y público lector en la entidad.

La ceremonia de apertura se realizó al mediodía en las salas 6 y 7 del Centro Cultural Universitario Bicentenario, donde autoridades universitarias dieron inicio formal a esta edición conmemorativa que reúne a la comunidad académica, estudiantes y sociedad en torno a las letras.

Durante el acto inaugural se entregaron reconocimientos a personal de la universidad que ha participado en la organización de la Feria Nacional del Libro durante periodos que van de 15 hasta 35 años, destacando su contribución para consolidar este encuentro cultural que hoy celebra cinco décadas de historia.

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Foto: Alberto Martínez/Pulso

En su mensaje de arranque, el rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, señaló que uno de los retos actuales de las universidades es evitar que la tecnología desplace a la lectura, y por el contrario, lograr que ambas herramientas convivan en beneficio del conocimiento.

Subrayó que el objetivo es fomentar el hábito lector desde las primeras etapas de la vida y mantenerlo a lo largo de la formación académica e incluso después de la etapa universitaria, como parte del desarrollo cultural de la sociedad.

La Feria Nacional del Libro de la UASLP contempla durante esta edición presentaciones editoriales, charlas, actividades culturales y espacios de diálogo entre autores y lectores, en una programación que busca fortalecer el intercambio de ideas y el gusto por los libros entre el público potosino.