Cultura

Jajack Movement presente en el Cervantino

Conoce la participación de Jajack Movement en el Festival Internacional Cervantino con su obra 'Samsara of Blossom'.

Por El Universal

Octubre 09, 2025 12:21 p.m.
A
Jajack Movement presente en el Cervantino

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El colectivo coreano Jajack Movement presentará su pieza "Samsara of Blossom" en la Ciudad de México como parte del Circuito Cervantino que conforma la edición número 53 del Festival Internacional Cervantino (FIC).

El colectivo Jajack Movement, dirigido por Yumi Kim, se conforma por varias generaciones de bailarines de danza tradicional y lo caracteriza la exploración de lo multidisciplinario.

"Samsara of Blossom" conjunta visuales en 3D, el concepto de reencarnación, la estética y filosofía de la Dinastía Joseon (especialmente el Yun-hwae-mae, la creación de ciruelo con cera de abeja) y el "Tam-Mae-Do", texto del filósofo Kim Si-seup.

En la Ciudad de México, la obra se presentará en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque (CCB) el sábado, a las 20:00 horas; en Guanajuato será el 14 y 15 de octubre en el Auditorio del Estado, a las 20:00 horas.

