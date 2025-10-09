Recorridos guiados por Fotovisión 30

Se realizará un recorrido guiado por las exposiciones instaladas en las galerías del Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa, como parte de la edición 30 de Fotovisión, la actividad será hoy jueves 9 de octubre a las 12:30 horas.

Las muestras reúnen el trabajo de artistas y colectivos que exploran distintos enfoques de la fotografía contemporánea, desde la experimentación visual hasta la memoria personal y el registro documental.

En la Galería 1 se presenta “Historias”, una exposición colectiva integrada por los talleres de fotografía del Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA). La muestra exhibe la diversidad de miradas y temáticas abordadas por los participantes, resultado de los procesos de aprendizaje y creación que se desarrollan dentro del programa formativo del instituto. Las piezas reflejan distintas aproximaciones técnicas y conceptuales al lenguaje fotográfico.

La Galería 2 alberga “Alias Vitas. Mi linaje femenino”, de Lourdes Almeida, exposición que forma parte de las actividades de Tiempo de Mujeres. Festival por la Igualdad 2025 y del Segundo Encuentro de Fotografía y Feminismos del MAF. Conformada por 52 piezas entre fotografía directa, arte-objeto, libros de artista y arte textil.

“El anfibio dorado”, de Fernando Montiel Klint, en la Galería 3, un proyecto visual que plantea una reflexión sobre la relación del ser humano con la naturaleza y la percepción del entorno como experiencia mental.

El recorrido incluye también la Galería 4, con “Aprender a mirar”, exposición colectiva del Taller Ambulante de Fotografía, integrada por trabajos de jóvenes y adultos de Charcas y San Luis Potosí que, a través de la cámara, retratan su entorno.

“3 visiones: Colecciones Instituto Potosino de Bellas Artes” se exhibe en la Galería 5, con obra de Adolfo Patiño, Armando Cristeto Patiño y Javiel Vallejo, tres creadores que representan distintas etapas y enfoques dentro de la fotografía artística en San Luis Potosí.

