A escena Expediente 6:99 Psiquiátrico

La obra “Expediente 6:99 Psiquiátrico”, de Aldo Ceballos, se presentará el próximo 14 de noviembre a las 20:30 horas en la Cineteca Alameda, una propuesta de Sótano Teatro que combina el suspenso, el terror y la experiencia inmersiva. El montaje invita al público a adentrarse en los pasillos de un hospital psiquiátrico donde los límites entre la realidad y la ficción se desdibujan, a través de una puesta en escena que busca provocar una reacción sensorial y emocional intensa.