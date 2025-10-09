La literatura de Cristina Peri Rossi

El Café Literario del Centro de las Artes de San Luis Potosí dedicará su sesión de este jueves 9 de octubre a las 17:30 horas en la Caja Blanca a la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi, una de las voces más destacadas de la literatura latinoamericana contemporánea.

La actividad se realizará con la conducción de Victoria Cabrera Beck, “La literatura insumisa de Cristina Peri Rossi”, es un encuentro que invita al análisis de su obra y su postura crítica frente a los temas del deseo, la libertad y el exilio.

Durante la sesión se abordará la obra de Peri Rossi como su novela La insumisa (2020), un relato autobiográfico en el que recorre su infancia y juventud hasta su exilio en España en 1972. En esta obra, la autora examina las relaciones humanas, la violencia masculina, las distancias afectivas y la búsqueda de identidad a través de una narrativa introspectiva que pone en tensión el deseo frente a las normas sociales. Su protagonista, una voz que observa el mundo con extrañeza, permite al lector reconocer la fragilidad y la rebeldía de una mujer que escribe desde la resistencia.