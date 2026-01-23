Jeanne Karen presenta su libro El gato de Schrödinger

La presentación del libro El gato de Schrödinger, de la escritora Jeanne Karen, se llevará a cabo el viernes 23 de enero a las 17:30 horas en la Biblioteca del Centro de las Artes de San Luis Potosí, contará con la participación de Fabiola Amaro y propone un acercamiento a una obra poética que dialoga con la ciencia desde el lenguaje literario.

El libro parte de la conocida paradoja planteada por el físico Erwin Schrödinger para construir una colección de poemas donde la incertidumbre, la observación y la posibilidad se convierten en materia poética. Jeanne Karen traslada al plano del verso la experiencia de un gato atrapado en un estado indefinido, y desde ahí plantea metáforas que remiten a la vida cotidiana, la percepción y las decisiones que se toman frente a lo desconocido.

La escritura se desarrolla a través de juegos de lenguaje, variaciones métricas y cambios de ritmo que marcan distintas cadencias de lectura. Cada poema funciona como un espacio autónomo que abre múltiples interpretaciones, sin cerrar significados, permitiendo que el lector se desplace entre imágenes, ideas y tensiones que surgen del cruce entre poesía y pensamiento científico.

La edición incorpora ilustraciones del artista visual Rodrigo Meneses, cuya propuesta gráfica no acompaña de manera literal los textos, sino que establece un diálogo paralelo. El binomio entre imagen y palabra amplía el universo del libro y plantea una lectura donde ambas capas se complementan y se cuestionan entre sí.

En El gato de Schrödinger, Jeanne Karen explora la relación entre ciencia, filosofía y experiencia personal, retomando temas constantes en su obra como la introspección, la observación del mundo y la manera en que el conocimiento científico influye en la forma de comprender la realidad. La presentación abre un espacio para conocer este cruce de disciplinas desde una mirada literaria que invita a pensar, leer y mirar desde la incertidumbre.