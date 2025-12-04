Joan Manuel Serrat se retira de charla en FIL Guadalajara por tumulto

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 4 (EL UNIVERSAL).-El cantautor español Joan Manuel Serrat (Barcelona, 1943) abandonó el Auditorio Juan Rulfo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara debido a que las decenas de personas que no pudieron ingresar al foro estaban gritando que les dieran acceso, por lo que el artista no lograba escuchar las preguntas de su interlocutor Benito Taibo.

"He hecho muchos kilómetros para estar hoy aquí, tenía mucha ilusión de estar con ustedes, pero es imposible tener un acto con el alboroto que hay afuera" dijo antes de pararse y abandonar el foro.

"Disculpen ustedes, buenas tardes", reiteró. En tanto, Taibo pidió cerrar la puerta del foro para que el artista regresara.

"Alla atrás les rogamos un poco...", dijo Taibo antes de que sucediera. En medio de los gritos de la gente que no podía acceder, Serrat dijo: "¿No podríamos resolver un poco mejor lo de toda esta gente? Y a lo mejor pueden entrar algunos más y así. No se puede con eso".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A lo que Benito Taibo enfatizó que si se les ayudaba desde afuera todos podrían escuchar. La entrevista avanzó y abordó aspectos como los gustos literarios de Serrat (fue elogioso con la obra de Martín Caparrós) y ofreció mensajes sobre el presente ("La esperanza genera miedo y el miedo a su vez genera esperanza. El miedo por sí solo no nos va a dar y la esperanza por sí sola va a ser muy falsa").

Pero los reclamos continuaron y Taibo en más de una ocasión pidió mejorar la logística del evento ("Ayúdennos al fondo allá atrás para que no se vicie y se pueda escuchar lo mejor posible. ¿O nos vamos afuera todos? ") Hasta que Serrat no logró escuchar a su interlocutor, agradeció y se retiró.

Tras 15 minutos volvió. Taibo agradeció la paciencia y recalcó que los altavoces eran mejores. "¿Qué prefieres un Rey o un As?, le preguntó Taibo. Y el cantante español respondió: "¿A qué jugamos? " A lo que quieras, enfatizó Taibo y dio seguimiento a la charla.