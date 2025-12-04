logo pulso
Obra de Frida en conferencia

Por Estrella Govea

Diciembre 04, 2025 03:00 a.m.
La conferencia Frida Kahlo: la ciudad, el cuerpo y los dioses a cargo de la Dra. Rita Eder, se llevará a cabo este jueves 4 de diciembre a las 17:00 horas en la Sala Multifuncional del Museo Universitario, como parte del ciclo dedicado al arte mexicano moderno y contemporáneo. La propuesta de la conferencia aborda la relación entre la obra de Kahlo y tres ejes centrales: su vínculo con el territorio, la representación del cuerpo como territorio simbólico y la presencia de imaginarios vinculados con lo divino. El análisis considera la manera en que estos elementos se integran en la producción artística de la pintora y cómo dialogan con su contexto histórico, político y cultural.

