HOY CONCIERTO de CLÁSICOS REINVENTADOS

El concierto Clásicos Reinventados, Edición Navideña se llevará a cabo hoy jueves 4 de diciembre a las 19:45 horas en la Parroquia del Pedregal, como parte del proyecto Música para la Paz.

La presentación reunirá a Kraváte, integrado por Chava Ortiz y Adriana Tinoco, junto con el Coro Vuela Alto, en un programa que propone nuevas lecturas de piezas tradicionales de temporada.

La propuesta busca acercar al público a un repertorio navideño reinterpretado desde una perspectiva contemporánea. Los músicos trabajan arreglos que combinan elementos clásicos con sonoridades actuales sin perder el carácter festivo. Este formato ha distinguido al proyecto Música para la Paz, que apuesta por conciertos donde intérpretes y asistentes comparten un espacio cercano y accesible.

El concierto forma parte de una línea de actividades que la asociación ha construido durante los últimos años, invitando a artistas como Vladimir Petrov, Karina Colís, Johannes Raab, Alex Mercado y Raphaelle Brochet, así como al Coro Vuela Alto en proyectos recientes. Cada encuentro tiene como propósito dar visibilidad a propuestas musicales diversas y facilitar experiencias culturales directas dentro de espacios alternativos.

La presentación navideña contará con un coctel de bienvenida ofrecido por Mezcal Patatús y Microcervecería La Legendaria. Los boletos se encuentran disponibles con un costo de $800 pesos para acceso general y $400 pesos para niñas y niños. El formato anticipa un concierto que combina preparación musical con una atmósfera pensada para la convivencia.

Con esta edición, Música para la Paz sostiene su trabajo en la difusión de proyectos musicales de calidad y en la creación de espacios donde intérpretes y público mantengan un diálogo constante.

Clásicos Reinventados, Edición Navideña se integra a esta continuidad y marca el cierre del año con un programa orientado al encuentro cultural en comunidad.