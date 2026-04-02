Jueves Santo: significado y tradiciones en México y el mundo

CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- La

es uno de los momentos más importantes del calendario religioso para millones de personas en el mundo. Dentro de esta celebración, el

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destaca como un día cargado de simbolismo, reflexión y tradición, marcando el inicio del llamado. Pero, ¿qué representa realmente este día y cómo se vive en distintos lugares?-----¿Qué se celebra elElconmemora uno de los episodios más importantes del: ladecon sus discípulos. Este momento, narrado en los Evangelios, no solo fue una despedida, sino también el escenario donde se establecieron pilares fundamentales de la fe católica.Durante esta cena,compartió el pan y el vino con sus doce apóstoles, dando origen a la, uno de los sacramentos más importantes dentro de la Iglesia. Este acto simboliza la entrega total y el sacrificio que, según la tradición, ocurriría poco después.Además, en esta misma noche se recuerda el gesto del, una acción que representay amor hacia los demás. Este acto sigue siendo replicado en muchas iglesias alrededor del mundo como un recordatorio del compromiso con el prójimo.Además, según la tradición cristiana, fue en este encuentro dondeanticipó su muerte y mencionó la traición de uno de sus discípulos, identificado como-----¿Cómo se celebra elElse vive de distintas maneras según la región, aunque todas coinciden en suy reflexivo. Estas son algunas de las prácticas más representativas:-----Misas y celebración de laEn la mayoría de las iglesias se celebra unaque incluye la, recordando el gesto deen la. Los fieles participan en este rito como una forma de renovar su fe.-----Una de las tradiciones más arraigadas es la, donde los creyentes recorren distintos templos durante la noche. Este acto simboliza eldetras su detención.-----SacramentoOtra costumbre importante es la, donde los fieles permanecen enfrente al altar. Este momento busca acompañar simbólicamente aen suen elantes de su arresto.-----Procesiones y expresiones de feEn algunos lugares, las celebraciones adquieren una intensidad especial. Por ejemplo, en, else caracteriza pormarcadas por el silencio, lay una atmósfera iluminada por velas, generando una experiencia conmovedora.Sin embargo, aunque su esencia es espiritual, este día también marca el inicio de un. Durante estos días,y centros de trabajo reducen actividades, lo que permite a las familias reunirse, viajar o simplemente hacer una pausa en la rutina diaria.