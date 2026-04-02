Jueves Santo: significado y tradiciones en México y el mundo
En México, las procesiones y la visita a siete iglesias son prácticas comunes durante el Jueves Santo.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- LaSemana Santa es uno de los momentos más importantes del calendario religioso para millones de personas en el mundo. Dentro de esta celebración, el Jueves Santo
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destaca como un día cargado de simbolismo, reflexión y tradición, marcando el inicio del llamado Triduo Pascual. Pero, ¿qué representa realmente este día y cómo se vive en distintos lugares?
-----¿Qué se celebra el Jueves Santo?
El Jueves Santo conmemora uno de los episodios más importantes del cristianismo: la Última Cena de Jesús con sus discípulos. Este momento, narrado en los Evangelios, no solo fue una despedida, sino también el escenario donde se establecieron pilares fundamentales de la fe católica.
Durante esta cena, Jesús compartió el pan y el vino con sus doce apóstoles, dando origen a la Eucaristía, uno de los sacramentos más importantes dentro de la Iglesia. Este acto simboliza la entrega total y el sacrificio que, según la tradición, ocurriría poco después.
Además, en esta misma noche se recuerda el gesto del lavatorio de los pies, una acción que representa humildad, servicio y amor hacia los demás. Este acto sigue siendo replicado en muchas iglesias alrededor del mundo como un recordatorio del compromiso con el prójimo.
Además, según la tradición cristiana, fue en este encuentro donde Jesús anticipó su muerte y mencionó la traición de uno de sus discípulos, identificado como Judas Iscariote.
-----¿Cómo se celebra el Jueves Santo?
El Jueves Santo se vive de distintas maneras según la región, aunque todas coinciden en su carácter solemne y reflexivo. Estas son algunas de las prácticas más representativas:
-----Misas y celebración de la Eucaristía
En la mayoría de las iglesias se celebra una misa especial que incluye la Comunión, recordando el gesto de Jesús en la Última Cena. Los fieles participan en este rito como una forma de renovar su fe.
-----Visita de las siete iglesias
Una de las tradiciones más arraigadas es la visita de las siete iglesias, donde los creyentes recorren distintos templos durante la noche. Este acto simboliza el recorrido de Jesús tras su detención.
-----Adoración al Santísimo Sacramento
Otra costumbre importante es la adoración al Santísimo, donde los fieles permanecen en oración frente al altar. Este momento busca acompañar simbólicamente a Jesús en su oración en el huerto antes de su arresto.
-----Procesiones y expresiones de fe
En algunos lugares, las celebraciones adquieren una intensidad especial. Por ejemplo, en Taxco, el Jueves Santo se caracteriza por procesiones nocturnas marcadas por el silencio, la penitencia y una atmósfera iluminada por velas, generando una experiencia conmovedora.
Sin embargo, aunque su esencia es espiritual, este día también marca el inicio de un periodo de descanso. Durante estos días, escuelas y centros de trabajo reducen actividades, lo que permite a las familias reunirse, viajar o simplemente hacer una pausa en la rutina diaria.
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