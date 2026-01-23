Lectura en recuerdo de Idalia Hernández

Una lectura en recuerdo de la maestra Idalia Hernández, se realizará hoy 23 de enero a las 19:00 horas en la Biblioteca Central del Estado, reunirá a mediadoras y mediadores de lectura de San Luis Potosí en un encuentro dedicado a la palabra compartida y la memoria.

La lectura se plantea como un gesto íntimo y comunitario para honrar a quien formó parte durante más de 15 años del Programa Nacional Salas de Lectura. A través de textos seleccionados y lecturas en voz alta, las y los participantes retomarán el sentido del acompañamiento lector que caracterizó su trabajo.

Idalia Hernández fue originaria de la capital potosina y se desempeñó profesionalmente como administradora, aunque su vínculo con la cultura se consolidó desde la gestión y la mediación lectora. Su labor se sostuvo en la convicción de que la lectura es un acto de encuentro y diálogo, especialmente con infancias y jóvenes.

Desde su Sala de Lectura Huehuetlahtolli, impulsó espacios constantes para compartir libros, conversar sobre ellos y acercar la literatura a nuevos públicos.

