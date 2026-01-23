Lectura en recuerdo de Idalia Hernández
Una lectura en recuerdo de la maestra Idalia Hernández, se realizará hoy 23 de enero a las 19:00 horas en la Biblioteca Central del Estado, reunirá a mediadoras y mediadores de lectura de San Luis Potosí en un encuentro dedicado a la palabra compartida y la memoria.
La lectura se plantea como un gesto íntimo y comunitario para honrar a quien formó parte durante más de 15 años del Programa Nacional Salas de Lectura. A través de textos seleccionados y lecturas en voz alta, las y los participantes retomarán el sentido del acompañamiento lector que caracterizó su trabajo.
Idalia Hernández fue originaria de la capital potosina y se desempeñó profesionalmente como administradora, aunque su vínculo con la cultura se consolidó desde la gestión y la mediación lectora. Su labor se sostuvo en la convicción de que la lectura es un acto de encuentro y diálogo, especialmente con infancias y jóvenes.
Desde su Sala de Lectura Huehuetlahtolli, impulsó espacios constantes para compartir libros, conversar sobre ellos y acercar la literatura a nuevos públicos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
FIESTAS PATRONALES DEL SEÑOR DEL SAUCITO
Estrella Govea
Junto con su peregrinaje, ruta procesional y de penitencia, fueron declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de SLP