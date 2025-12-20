La conferencia "Leonora Carrington entre Europa y México: surrealismo, esoterismo y nuevas lecturas curatoriales en el contexto europeo" fue impartida por Valeria Díaz Granada a través del Museo Leonora Carrington. La ponencia abordó los desplazamientos geográficos, simbólicos e intelectuales de Carrington y su impacto en la manera en que hoy se interpreta su producción artística.

Desde una revisión histórica, Díaz Granada contextualizó la formación de Leonora Carrington en Europa, su cercanía con el surrealismo y las tensiones que mantuvo con sus postulados más ortodoxos. Expuso cómo la artista dialogó con figuras clave del movimiento, al tiempo que desarrolló una voz propia marcada por la literatura, la mitología, la alquimia y el pensamiento esotérico, elementos que se mantuvieron constantes a lo largo de su trayectoria.

Otro de los ejes de la conferencia fue el exilio de Carrington y su llegada a México, entendido no como un punto de ruptura, sino como un proceso de continuidad y expansión creativa. Díaz Granada explicó que el contexto mexicano ofreció a la artista un terreno fértil para articular saberes europeos con tradiciones simbólicas locales, lo que derivó en una obra compleja que escapa a lecturas simplificadas o exclusivamente nacionales.

La ponente también se detuvo en las nuevas lecturas curatoriales que se realizan actualmente en Europa, donde la obra de Carrington ha sido revisada desde enfoques que priorizan el género, la espiritualidad y los sistemas alternativos de conocimiento. En este sentido, destacó la importancia de replantear los discursos museográficos y curatoriales para situar a la artista más allá de la etiqueta surrealista y reconocer la amplitud de su pensamiento.

Se subrayó el papel de instituciones y archivos en la construcción de estas nuevas narrativas, así como la relevancia de los museos dedicados a Carrington para fomentar diálogos internacionales. La participación de Valeria Díaz Granada aportó claves para comprender cómo la obra de Leonora Carrington continúa generando interpretaciones vigentes en distintos contextos culturales.