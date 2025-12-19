Concierto navideño de la OSSLP en el barrio de Tlaxcala

Hoy 19 de diciembre a las 20:30 horas la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí (OSSLP) ofrecerá concierto decembrino en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, ubicada en el barrio de Tlaxcala, como cierre de su temporada navideña. La presentación forma parte de una serie de recitales realizados en distintos recintos de la capital potosina durante estas fechas.

El programa propone un recorrido por villancicos y canciones tradicionales de Navidad, con un repertorio que combina piezas de tradición internacional y mexicana. La velada contará con la participación de las sopranos potosinas Emma Caló y Malena Cruz, quienes se han sumado a esta temporada en distintas sedes. En esta ocasión, ambas intérpretes participan nuevamente como solistas invitadas, aportando un registro vocal contemporáneo al programa, que incluye el tema All I Want for Christmas Is You, integrado como cierre del concierto.

El concierto también contempla la intervención del Coro Polifónico de la Escuela Estatal de Música, que se incorpora con villancicos como Adeste Fideles, Noche de Paz, Al Mundo Paz, Alegres Pastorcillos de Miguel Bernal Jiménez y una obra del compositor potosino Francisco González Sánchez, lo que amplía el diálogo entre la tradición coral y la orquesta sinfónica.

En conciertos previos, la orquesta ha interpretado obras como A Christmas Festival, el Aleluya de Händel, Noche de Paz, Adeste Fideles, Joy to the World, así como villancicos mexicanos como Chilpayatito Dios y Las Posadas, integrados en un formato pensado para públicos de todas las edades.

Esta presentación marca el cierre de una temporada que ha recorrido teatros, iglesias y capillas de la ciudad, con una respuesta constante del público. El concierto se perfila como un encuentro familiar que reúne música sinfónica, canto solista y repertorio navideño, en un espacio comunitario que abre sus puertas a la celebración.