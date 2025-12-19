El imaginario del fandango jarocho

En Saturnalia se llevó a cabo una jornada dedicada al son jarocho a través del proyecto El Buscapiés, una propuesta que articula formación, diálogo y práctica musical en torno a esta tradición, el programa reunió taller, charla y exposición gráfica como parte de un mismo programa enfocado en el intercambio cultural y la convivencia comunitaria.

Durante el encuentro se desarrolló un taller de ritmo y percusión jarocha, en el que se compartieron nociones básicas sobre los instrumentos y estructuras que conforman el fandango. La sesión permitió un acercamiento práctico a la música tradicional, desde una perspectiva accesible tanto para músicos como para público general.

Como parte del programa se presentó la charla "El imaginario fantástico del fandango en los Tuxtlas, Veracruz", a cargo de Omar Lo He "El Mostro". En este espacio se abordaron mitos, leyendas y elementos de la cosmovisión de su región, con el objetivo de ofrecer contexto sobre el origen social y cultural de las festividades y del fandango como práctica colectiva.

La exposición gráfica de "El Mostro" complementó la jornada con una muestra de prints, postales y stickers inspirados en la cultura jarocha, la fiesta popular y los saberes tradicionales. Las piezas integraron símbolos y personajes construidos a partir del sincretismo entre elementos del territorio de origen del autor y otros paisajes del país, estableciendo un diálogo visual entre distintas regiones.

El programa cierra este viernes 19 de diciembre a las 21:00 horas con un fandango abierto al público en Avenida Venustiano Carranza 1343, en el barrio de Tequisquiapan. Este cierre funciona como punto de encuentro entre música, comunidad y tradición, dando continuidad a los contenidos compartidos previamente en Saturnalia.