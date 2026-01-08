En un contexto cultural marcado por la proliferación de relatos sobre crimen, inseguridad y violencia —tanto en la literatura como en las series contemporáneas—, el escritor y crítico de cine Luis Tovar advierte que el verdadero riesgo no está en abordar estos temas, sino en la forma en que se representan. Cuando la narrativa carece de una mirada crítica, señala, puede terminar por validar modelos sociales que normalizan la brutalidad.

Según Tovar, la actual visibilidad de historias sobre narcotráfico o criminalidad no constituye un fenómeno nuevo, hablar de violencia es necesario, pero hacerlo sin una mirada crítica puede validar modelos sociales que normalizan la brutalidad. En entrevista, también reflexiona sobre la escritura joven en México y defiende la crítica cultural como un acto creativo.

El problema aparece, explica, cuando el crimen es narrado desde un ángulo que lo vuelve atractivo o glamoroso, sin evidenciar sus consecuencias ni inscribirlo en una crítica social. "No se trata de no hablar de violencia, sino de evitar que el relato se convierta en un elogio involuntario", apunta, al advertir que incluso sin intención explícita una obra puede parecer una invitación o un modelo de vida.

Desde su experiencia como periodista cultural observa con cautela ciertas producciones audiovisuales contemporáneas que colocan al criminal en el centro del relato sin cuestionarlo. Frente a ello, recuerda que existen antecedentes sólidos, como los de Leonardo Sciascia o Roberto Saviano, que abordaron el crimen desde una postura crítica capaz de incomodar y generar reflexión.

En cuanto a la escritura joven en México, Tovar propone una lectura menos espectacular y más compleja. Junto a las narrativas de violencia conviven otros territorios literarios que nunca han dejado de escribirse, como la poesía, donde persisten temas que no caducan, y la literatura escrita por mujeres, que continúa explorando la condición femenina con voces sólidas y diversas, al margen de las modas editoriales.

Esta discusión, sostiene, no puede desligarse de la responsabilidad ética de quien narra, ya sea desde la literatura o el cine. El punto de vista desde el cual se construye una historia es determinante para evitar que la representación se transforme en validación cultural de la violencia.

Para Luis Tovar, esa misma exigencia aplica a la crítica cultural, a la que concibe como un acto creativo en sí mismo. Aunque deudora de una obra previa, afirma, la crítica debe poseer valor estético propio para cumplir su función. En tiempos de sobreexposición de relatos violentos, su postura insiste en una pregunta central: no sólo qué se cuenta, sino desde dónde y con qué responsabilidad se cuenta.