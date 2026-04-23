Conciertos en el Festival de Clarinete y Saxofón

Continúa el primer Festival Potosino de Clarinete y Saxofón con su programación en distintos recintos de San Luis Potosí, actividades que combinan formación académica, práctica instrumental y presentaciones en vivo.

Durante este jueves 23 de abril, la jornada inicia en la Escuela Estatal de Música con clínicas especializadas como la de mantenimiento de instrumentos impartida por Agustín Illescas y la cata de cañas a cargo de Manuel Guzmán. Más tarde, Sugey Valeria Sosa Dávila presenta la ponencia "El transportar de la música a través de las letras" en el Museo Nacional de la Máscara.

A lo largo del día se desarrollan clases magistrales y una clase colectiva de clarinete para niños y jóvenes impartida por Marino Calva. A las 19:00 horas, el programa incluye un concierto con la Banda de Música de Gobierno del Estado y la Banda Sinfónica de la Escuela Estatal de Música en el Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa, con la participación de Francisco Pascual, Roberto Benítez, Luis Arturo Cornejo y Erick López. La jornada cierra a las 21:00 horas con la proyección del documental Sax Revolutions en el Hostal Sukha.

Para mañana viernes 24, las actividades inician con la conferencia sobre técnica alternativa de soplo impartida por Erick López. El programa incluye otra clínica de cañas, ahora con Salvador Gama, además de clases magistrales y una nueva sesión colectiva de clarinete con Marino Calva en la Escuela Estatal de Música.

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Ese mismo día a las 17:00 horas se presenta el libro Guía metódica para jóvenes maestros a cargo de Roberto Benítez Alonso, seguido por ensayos de ensambles coordinados por Brayan Shimizu, Antonio Bollo y Marino Calva.