logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pueblo natal del creador de La familia Addams se vuelve destino de Halloween

Fotogalería

Pueblo natal del creador de "La familia Addams" se vuelve destino de Halloween

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Xantolo no pertenece a todos, es de las comunidades indígenas que lo practican

El antropólogo Manuel Alfonso Martínez Treviño advierte que Xantolo es una tradición indígena que no debe ser folclorizada ni apropiada por el turismo.

Por Estrella Govea

Noviembre 01, 2026 03:00 a.m.
A
Citlalli

Citlalli

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Xantolo se ha convertido en un símbolo de identidad potosina, pero su promoción turística y su reconocimiento como patrimonio cultural pueden dejar fuera a las comunidades indígenas que mantienen vivas estas prácticas.

      Antropólogo Martínez Treviño sobre la propiedad cultural de Xantolo

      Para el antropólogo Manuel Alfonso Martínez Treviño, es necesario reconocer que las decisiones sobre su difusión, investigación y aprovechamiento corresponden a los pueblos que lo celebran, no a las instituciones ni a la sociedad en general.

      El especialista señaló que Xantolo agrupa manifestaciones culturales distintas que no deben reducirse a una sola celebración representativa de la Huasteca. Durante la entrevista, explicó que los pueblos Nahuas, Tének y Xi´Oi tienen formas particulares de nombrar y vivir el periodo dedicado a los difuntos. Entre ellas mencionó el Mijkailjuitl, entre comunidades nahuas; el Tsámnek Ájib y el K'aylem, entre los tének, relacionados con la fiesta de los muertos y la llegada de las mariposas, así como el llamado "mes de los tamales" entre los Xi´Oi o Pames. Estas celebraciones tienen significados propios y mantienen vínculos con sus concepciones del mundo y los ciclos agrícolas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Cronología y significado profundo de las celebraciones indígenas

      Martínez Treviño explicó que la relación entre vivos y muertos no se limita a los primeros días de noviembre. En algunas comunidades, los preparativos comienzan en junio con la siembra de flores y otros cultivos, mientras que el periodo ritual puede extenderse desde el 29 de septiembre hasta el 30 de noviembre.

      Para el antropólogo, reducir estas prácticas a una celebración de unos cuantos días simplifica su complejidad y oculta los vínculos que mantienen con la vida cotidiana de las comunidades.

      "No es nuestro, es de ellos", sostuvo al cuestionar la idea de que Xantolo pertenece a todos los potosinos por formar parte de la identidad estatal. Precisó que la declaratoria de patrimonio cultural de San Luis Potosí corresponde a la festividad indígena del Día de Muertos y no exclusivamente al Xantolo.

      Añadió que el reconocimiento se realizó sin una consulta colectiva previa con las comunidades, lo que dificulta establecer quién debe decidir sobre la celebración y cómo deben gestionarse los recursos destinados a su preservación.

      El investigador advirtió que la promoción turística puede derivar en procesos de folclorización y turistificación, cuando se seleccionan los elementos más llamativos de una tradición para convertirlos en un espectáculo, mientras se omiten sus significados comunitarios.

      También señaló que la enseñanza de versiones homogéneas puede imponer reglas ajenas a las prácticas locales. "El sujeto de la ciudad o el visitante no está aprendiendo algo nuevo, le están escenificando y construyendo un discurso que le pueda ser atractivo", explicó.

      Ante este panorama, Martínez Treviño consideró necesario informar a las comunidades sobre los alcances del reconocimiento patrimonial y fortalecer su autonomía para decidir si desean recibir visitantes, participar en documentales o difundir sus celebraciones.

      Asimismo, planteó que el Estado debe destinar recursos para que los propios pueblos gestionen sus manifestaciones culturales. De lo contrario, advirtió, los beneficios económicos del turismo pueden concentrarse en hoteleros, restauranteros y operadores turísticos, sin traducirse en mejoras para las comunidades. Para el antropólogo, la difusión debe partir de las decisiones de quienes mantienen vivas estas prácticas y reconocer que el patrimonio indígena no es únicamente un atractivo turístico.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Cuestiona académico expresiones como el Xantolowin
      Cuestiona académico expresiones como el Xantolowin

      Cuestiona académico expresiones como el "Xantolowin"

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Señala que prácticas como Halloween influyen en la forma de celebrar estas fechas tradicionales

      San Judas Tadeo, el santo de las causas difíciles
      San Judas Tadeo, el santo de las causas difíciles

      San Judas Tadeo, el santo de las causas difíciles

      SLP

      El Universal

      El templo de San Hipólito y San Casiano en la colonia Centro es punto clave para la oración y las mandas de los devotos.

      ¿Cuándo llegan las almas de quienes murieron de forma trágica?
      ¿Cuándo llegan las almas de quienes murieron de forma trágica?

      ¿Cuándo llegan las almas de quienes murieron de forma trágica?

      SLP

      El Universal

      Veladoras, sal y flores blancas son clave para guiar y proteger a estas almas en su visita.

      El crimen que narró Leñero llega a serie
      El crimen que narró Leñero llega a serie

      El crimen que narró Leñero llega a serie

      SLP

      Agencias

      Mauricio Isaac interpretará al escritor en Asesinato, dirigida por Gabriel Ripstein.