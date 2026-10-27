¿Cuándo llegan las almas de quienes murieron de forma trágica?

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Aunque el Día de Muertos se celebra principalmente el 1 y 2 de noviembre en México, las tradiciones populares señalan que las almas comienzan a regresar días antes.

Las veladoras, las flores de cempasúchil, el agua, la sal, las calaveras de chocolate y los alimentos favoritos de los difuntos forman parte de esta tradición que busca recibir a quienes, de acuerdo con la creencia, regresan para visitar a sus seres queridos.

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-----¿Cuándo llegan las almas que murieron de forma trágica?Según algunas tradiciones mexicanas, las almas de las personas que perdieron la vida de manera trágica en accidentes; fueron víctimas de violencia o murieron a causa de circunstancias inesperadas, regresan a visitar a los suyos, la noche del 28 de octubre.Para recibirlas, existe la costumbre de encender la primera veladora en el altar, cuya luz representa una guía para que estas almas encuentren el camino de regreso a sus antiguos hogares.También se coloca sal en la ofrenda, un elemento al que se atribuye un significado de purificación y protección durante el tránsito simbólico entre el mundo de los vivos y el de los muertos.Asimismo, ese día, se suele colocar una flor blanca en el altar de Día de Muertos. Este detalle busca dar la bienvenida a las llamadas ánimas solas, es decir, aquellas personas fallecidas que, según la tradición, no cuentan con familiares que las recuerden o reciban.-----¿Qué almas llegan del 29 al 31 de octubre?El calendario de las creencias populares sobre el Día de Muertos también contempla otras, como el 29 de octubre, día que se recuerda a quienes fallecieron ahogados.Al día siguiente, el 30 de octubre, se dedica a las ánimas olvidadas o a aquellas que no tienen familia que las recuerde.Para el 31 de octubre llegan las almas de quienes nunca nacieron o permanecen en el limbo, así como de los niños que murieron sin haber recibido el bautismo.-----¿Por qué el 31 de octubre también se conoce como el Día de los Angelitos?En algunas regiones, este día también se relaciona con el llamado Día de los Angelitos, una denominación vinculada con el recuerdo de los niños fallecidos.Para esta ocasión, las familias pueden preparar altares con juguetes, dulces y otros objetos que eran del agrado de los pequeños. Estos elementos buscan darles la bienvenida y ayudarlos a encontrar el camino de regreso al mundo de los vivos.