San Judas Tadeo, el santo de las causas difíciles

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Cada 28 de octubre, la fe y las peticiones de miles de creyentes se hacen presentes en las calles y los templos de México. La celebración de San Judas Tadeo, conocido como el santo de las causas difíciles, reúne a devotos que llegan para agradecer favores, pedir ayuda ante problemas personales y mantener viva una tradición religiosa que tiene uno de sus principales puntos de encuentro en el corazón de la Ciudad de México.

Desde las primeras horas del día, el templo de San Hipólito y San Casiano, ubicado en la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc, recibe a personas que buscan un momento de oración. Algunas recorren largas distancias a pie y otras llegan incluso descalzas para cumplir una manda, agradecer un milagro o pedir que una situación complicada encuentre solución.

Sin embargo, detrás de esta multitudinaria celebración hay una historia que explica por qué la figura del apóstol ocupa un lugar tan importante entre los creyentes.

El Día de San Judas Tadeo se conmemora cada 28 de octubre porque la Iglesia católica recuerda en esa fecha el martirio de este apóstol y el de San Simón, con quien la tradición cristiana relaciona su labor de predicación.

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De acuerdo con la tradición católica, ambos apóstoles dedicaron parte de su vida a difundir el Evangelio y murieron como mártires. Por esta razón, sus nombres quedaron vinculados en el calendario religioso.

San Judas Tadeo fue uno de los doce apóstoles de Jesucristo, es decir, uno de los hombres elegidos para acompañarlo y transmitir sus enseñanzas. También es conocido como Tadeo o Judas de Santiago, nombres que ayudan a distinguirlo de otros personajes bíblicos.

Según información del medio católico "Desde la Fe", se le identifica como hijo de María de Cleofás, considerada pariente de la Virgen María. La tradición también lo presenta como familiar cercano de Jesús y hermano de Santiago el Menor.

Además de su papel entre los doce apóstoles, se le atribuye la autoría de la Epístola de Judas, un texto incluido en el Nuevo Testamento.

La devoción a San Judas Tadeo como patrono de las causas difíciles y desesperadas se ha fortalecido por los relatos de milagros y las tradiciones que rodean su figura.

Uno de los episodios más conocidos es el del medallón con la imagen de Jesús. Según la tradición, este objeto habría contribuido a la curación del rey Abgar de Edesa, una historia que forma parte de los relatos vinculados con los primeros tiempos del cristianismo.

También se cuenta que Santa Brígida de Suecia recibió revelaciones místicas en las que Jesús le recomendaba acudir a San Judas cuando enfrentara situaciones difíciles.

Con el paso de los años, su figura se convirtió en un referente de consuelo para quienes atraviesan momentos de incertidumbre. Por ello, entre sus devotos es común encontrar peticiones relacionadas con problemas económicos, enfermedades, conflictos familiares y otras circunstancias que parecen difíciles de resolver.