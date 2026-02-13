María Onofre Serment presenta su libro El viaje de la centella

María Onofre Serment, presentará el libro de su autoría El viaje de la centella, en el Museo Leonora Carrington, este viernes 13 de febrero a las 19:00 horas en la Sala de las Musas, contará con la participación de Cecilia Estrada como presentadora.

La publicación es un libro-álbum escrito e ilustrado por la propia autora. Se trata de su quinto libro y el cuarto en este formato. El proyecto comenzó en 2024 y concluyó a inicios de 2025.

La obra resultó ganadora del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PEGDA) en la categoría de publicaciones, lo que permitió iniciar su proceso editorial formal. Actualmente se encuentra en etapa final de maquetación y pruebas de impresión, con lanzamiento programado para febrero de 2026.

La historia narra la travesía de tres amigos que siguen el rastro de una centella caída del cielo en un bosque. A lo largo del recorrido enfrentan desafíos y criaturas fantásticas que los llevan a cuestionar su identidad, el sentido de pertenencia y el valor de la amistad. El relato incorpora elementos de fantasía y propone una reflexión sobre la experiencia personal y la construcción de sentido.

El libro parte de la curiosidad de la autora por las centellas o rayos globulares, fenómenos atmosféricos poco documentados. Ese interés derivó en la creación de un universo narrativo con personajes surrealistas que ya formaban parte de su imaginario visual. En este formato, texto e ilustración tienen el mismo peso narrativo y construyen la historia de forma conjunta.

La presentación marcará el inicio de un ciclo de actividades que incluirá encuentros y talleres dirigidos a infancias en distintos espacios culturales.