Más de 18 millones de mexicanos compraron libros en el último año

Ciudad de México, 1 dic (EFE).- Más de 18 millones de mexicanos, es decir, el 8,5 % de los adultos en México, compraron un libro en los últimos 12 meses, según un estudio de NielsenIQ difundido este lunes.

De acuerdo con la encuesta realizada por NielsenIQ BookData, de los 97 millones de adultos alfabetizados, "un 18,5 % adquirió al menos un libro en los últimos 12 meses, lo que equivale a 18,1 millones de compradores".

Al dar a conocer la más reciente radiografía del comportamiento del consumidor de libros en México, NielsenIQ (NIQ), empresa líder global en inteligencia del consumidor, apuntó que "el perfil del comprador muestra una distribución equilibrada entre géneros, con mujeres y hombres participando casi por igual".

Mientras que por edad, los grupos de 25 a 34 años y 35 a 44 años lideran la compra, seguidos por los jóvenes de 18 a 24 años, y regionalmente, el Centro-Sur del país concentra la mayor penetración, seguido por Occidente y Centro-Norte.

En cuanto al nivel socioeconómico el reporte precisó que los segmentos A/B presentan un 15 % de los compradores de libros, la clase C un 52,9 % y el D/E un 32,9 %, "ilustrando que, al contrario de lo esperado, estratos sociales medios y bajos son los que más compraron libros el último año".

En México, los niveles socioeconómicos A/B, C y D/E en México se refieren a clasificaciones del poder adquisitivo y la calidad de vida; el A/B es el nivel más alto, el C engloba las clases medias y el D/E corresponde a los niveles más bajos.

Deciden a partir del tema o contenido

NIQ apuntó que el estudio también profundiza en las preferencias y motivaciones de los consumidores activos.

Entre estos, el 28 % prefiere ficción adulta, el 48 % no ficción; mientras que, literatura infantil/juvenil y libros de texto representan el 17 % y el 7% respectivamente.

Precisó que los principales factores de decisión son el tema o contenido (62 %), el título (42%) y el autor o autora (37 %), mientras que en la experiencia de compra presencial, el 38 % se orienta por el precio.

Sigue al frente el libro impreso

Respecto del formato, señaló NIQ, "la preferencia sigue siendo por el formato impreso (78,6 %), aunque el digital gana terreno con 16,6 % en e-books y 4,8 % en audiolibros".

Las principales motivaciones para comprar incluyen "precio justo, el placer de leer y el desarrollo personal y profesional".

El estudio también identifica barreras como la percepción de precios altos (para libros escolares y profesionales), la falta de tiendas cercanas y la falta de tiempo. Pero también revela una oportunidad clara: 15 millones de personas que no compraron libros en el último año descargaron libros digitales gratuitos.

"Este comportamiento indica un interés latente que podría convertirse en demanda real si se ajustan estrategias de precio, accesibilidad y formatos", señaló la nota.

La investigación integró 3.000 encuestas a hombres y mujeres mayores de 18 años de los niveles socioeconómicos señalados aunque no se precisó cuándo se llevó a cabo la encuesta.