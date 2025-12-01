ÓPERA SILENTE VOCES VIVAS: “SOR ANGÉLICA”

En un momento en que la ópera no es tan popular en los escenarios potosinos, un proyecto híbrido llegó para revitalizar la oferta cultural del estado. Sor Angélica, ópera de Giacomo Puccini reinterpretada bajo el formato de Ópera Cinema, se presentó con una propuesta que combina la estética del cine mudo con la música interpretada completamente en vivo.

Sor Angélica narra la historia de una joven recluida en un convento después de un embarazo fuera del matrimonio. Tras siete años sin noticias de su hijo, su tía llega para exigirle que renuncie a una herencia familiar y, al mismo tiempo, comunicarle su muerte.

La película, estrenada originalmente en diciembre de 2020, fue filmada en el Museo Virreinal de Zinacantepec, un recinto cuyo carácter conventual dialoga de manera natural con la trama de la ópera. La producción, realizada en blanco y negro, busca evocar la belleza visual del cine silente y la época de oro del cine mexicano, recuperando una estética que potencia el dramatismo y la atmósfera espiritual del relato.

UNA FORMA DE ACERCAR LA ÓPERA A PÚBLICOS CONTEMPORÁNEOS

Detrás del concepto se encuentra la iniciativa de Offenbach Operetta Studio A.C dirigida por Oswaldo Martín del Campo y la soprano Martha Llamas, quienes propusieron esta fusión como una forma de acercar la ópera a públicos contemporáneos mediante un lenguaje más accesible y visual.

La cinta cuenta con la participación de actrices como Llamas, Haydée Boeto, María Eugenia Cancino, Cecilia Eguiarte, Marcela Robles, Mariana Ruvalcaba, Adriana Romero, Erika Coyote, Selene Reyes y Mariana Austria, todas artistas formadas en distintas áreas de la actuación y el canto.

Para su llegada a San Luis Potosí, la soprano potosina Emma Calo recibió los derechos temporales de la película con el objetivo de presentar una única función acompañada de música en vivo. Ella misma se encargó de seleccionar al elenco local que dará voz a los personajes en una dinámica de “doblaje cantado”, donde las intérpretes sincronizan su ejecución vocal con la película proyectada en tiempo real.

ELENCO POTOSINO

El elenco potosino fue encabezado por Emma Calo como Sor Angélica y Cynthia Irurzo Arriaga como la tía Princesa. A ellas se suma un reparto formado por Lorena Torres Martínez (Sor Genoveva), Natalia Rocío Alonso García (Hermana Celadora), Fabiola Bettina Hentschel Montoya (La Abadesa), Itzel Reynaga (Primera Cercatrice), Denis Eugenia Martínez Jaramillo (Hermana Enfermera), Beatriz Lorena Montaño Montaño (Maestra de las Novicias), Malena Cruz (Sor Dolcina), Salma Berenice Rodríguez Ibarra (Novicia/Segunda Cercatrice) y Leslie Eleonor Chavarría Sánchez (Sor Osmina).

El pianista José Pablo Almendárez fue el encargado de seguir el clic o metrónomo oculto que marca el tempo de la película, mientras las cantantes deben intuirlo y mantener la precisión rítmica. Este proceso ha requerido un trabajo minucioso de ensayos, similares al doblaje cinematográfico, en los que han estudiado gestos, tiempos dramáticos y silencios del filme.

UNA HISTORIA HUMANA

Más allá de su valor técnico, Sor Angélica se sostiene como una historia humana que ha repercutido entre las intérpretes. La intensidad del drama, la culpa y la búsqueda de redención son temas que, para Calo, este arco emocional conecta con experiencias contemporáneas vinculadas al duelo y la culpa temas que resuenan tanto en la película como en la interpretación vocal.

“Cada una de nosotras se ha conectado con su personaje”, comenta la soprano. “Para mí, interpretar a Sor Angélica implica entrar en un estado emocional muy fuerte. Debo transmitir lo que siente una madre al recibir una noticia así, lograr que el público lo viva conmigo”. Este vínculo emocional aporta a la apuesta artística del proyecto, que no solo busca presentar una ópera, sino generar una experiencia inmersiva donde el cine potencia la cercanía del drama.

ESENCIA DEL TEATRO OPERÍSTICO

La elección del formato no es casual. En un contexto donde los públicos exigen experiencias visuales más accesibles, Ópera Cinema se presenta como una alternativa que combina tradición y lenguaje contemporáneo. La película permite primeros planos, rostros detallados, silencios prolongados y atmósferas que, en escena tradicional, serían difíciles de replicar. La música en vivo completa el cuadro, manteniendo la esencia del teatro operístico.

INICIATIVA INDEPENDIENTE

Además, esta presentación muestra la capacidad de autogestión y colaboración artística en San Luis Potosí. Ante las limitaciones técnicas de los espacios disponibles, el equipo debió adaptar pantallas, audio y proyección para lograr que la película pudiera mostrarse frontalmente y sin interrupciones. Aun así, el esfuerzo derivó en una producción donde convergen talento local e iniciativa independiente.

Con esta función, se recupera un espacio para la ópera desde una propuesta fresca y multidisciplinaria. Sor Angélica llega como un puente entre épocas, entre lenguajes y entre generaciones: una película silenciosa iluminada por voces potosinas que vuelven a dar vida a uno de los relatos más conmovedores del repertorio de Puccini.