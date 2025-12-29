logo pulso
México restituye más de 2 mil objetos culturales en 2025

Los esfuerzos diplomáticos mexicanos logran la recuperación de valiosos bienes culturales.

Por El Universal

Diciembre 29, 2025 04:21 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 29 (EL UNIVERSAL).- Este 2025, México cierra con la restitución de 2 mil 158 objetos culturales de valor arqueológico histórico, artístico y documental.

Como parte del combate al tráfico ilícito de bienes, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó la recuperación del patrimonio cultural de México, gracias a los esfuerzos diplomáticos y de sensibilización de las embajadas y consulados de nuestro país en el exterior.

La SRE a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, ha hecho entrega formal este año de mil 843 objetos al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y al Archivo General de la Nación (AGN), facultados para protegerlos, conservarlos y resguardarlos.

Apuntó que estos objetos fueron restituidos mediante la entrega voluntaria de particulares, instituciones académicas y museos que los tenían en su posesión, así como por la cooperación con otros países como Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Italia y Países Bajos.

"Bajo el liderazgo del canciller Juan Ramón de la Fuente, la diplomacia mexicana ejerce una política de Estado integral, jurídica y cultural, orientada no sólo a repatriar lo sustraído, sino a proteger, conservar y devolver al pueblo ese patrimonio como bien público, donde vuelve a tener vida, sentido y pertenencia", dijo la Cancillería.

