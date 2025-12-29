México restituye más de 2 mil objetos culturales en 2025

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 29 (EL UNIVERSAL).- Este 2025, México cierra con la restitución de 2 mil 158 objetos culturales de valor arqueológico histórico, artístico y documental.

Como parte del combate al tráfico ilícito de bienes, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó la recuperación del patrimonio cultural de México, gracias a los esfuerzos diplomáticos y de sensibilización de las embajadas y consulados de nuestro país en el exterior.

La SRE a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, ha hecho entrega formal este año de mil 843 objetos al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y al Archivo General de la Nación (AGN), facultados para protegerlos, conservarlos y resguardarlos.

Apuntó que estos objetos fueron restituidos mediante la entrega voluntaria de particulares, instituciones académicas y museos que los tenían en su posesión, así como por la cooperación con otros países como Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Italia y Países Bajos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Bajo el liderazgo del canciller Juan Ramón de la Fuente, la diplomacia mexicana ejerce una política de Estado integral, jurídica y cultural, orientada no sólo a repatriar lo sustraído, sino a proteger, conservar y devolver al pueblo ese patrimonio como bien público, donde vuelve a tener vida, sentido y pertenencia", dijo la Cancillería.