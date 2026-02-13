Mila Morez contra la Muerte, teatro cabaret

En el marco del Día Mundial del uso del condón, se presentará el espectáculo de teatro cabaret "Mila Morez contra la Muerte" el viernes 13 de febrero con dos funciones a las 12:00 horas en la Sala Flavio F. Carlos del Teatro de la Paz y a las 19:00 horas en el Museo de Arte Contemporáneo.

La propuesta es un unipersonal creado e interpretado por David Blanco a través de su personaje drag Mila Morez. El montaje aborda temas como el amor, la muerte, el VIH y las sexualidades disidentes desde el formato de concierto-cabaret, con música en vivo y narración en primera persona.La historia plantea que, tras un encuentro íntimo con la Muerte, la protagonista recibe una maldición que afecta a algunas de sus parejas. A partir de esa premisa, el espectáculo articula canciones originales y momentos de humor para exponer el duelo, la culpa y la decisión de confrontar aquello que amenaza su vida afectiva.