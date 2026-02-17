La proyección de Misterios de un mundo invisible 3D se presenta en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes como parte de su programación dedicada a la divulgación científica, con funciones disponibles del 16 de febrero hasta el 24 de mayo.

La propuesta se suma a la oferta cinematográfica enfocada en el conocimiento y la observación de fenómenos naturales desde una perspectiva accesible para públicos diversos.

A lo largo del filme, producido por National Geographic, se exploran procesos que ocurren fuera del alcance de la vista humana, ya sea por su escala microscópica, su velocidad o su complejidad biológica.

La narrativa se apoya en imágenes en tercera dimensión para mostrar desde estructuras celulares hasta dinámicas naturales que suelen pasar desapercibidas en la vida cotidiana. Bruno Bichir es el encargado de narrar el recorrido audiovisual por este universo oculto, articulando datos científicos con una estructura clara que permite comprender fenómenos complejos sin recurrir a explicaciones técnicas extensas. El resultado es una experiencia visual que privilegia la observación y el asombro informado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí