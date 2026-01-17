Muestra fotográfica de altar téenek enek

El Museo Regional Potosino alberga una muestra fotográfica que documenta el montaje del altar teenek ganador del primer lugar en el concurso de Ofrendas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 2025, una expresión ritual que da cuenta de la vigencia de esta tradición comunitaria. La exposición se presenta en el vestíbulo de la Capilla de San Antonio.

La muestra deriva del altar que fue exhibido originalmente en el Museo Casa Carranza y reúne imágenes de Imelda Aguirre y Leopoldo Trejo, quienes registraron distintos momentos del proceso ritual y simbólico que rodea esta práctica cultural.

A través de la fotografía, el recorrido visual pone atención en elementos centrales de la cultura t´eenek, como la indumentaria femenina y la importancia del bordado, así como el papel del culto a los santos, entre ellos San Isidro, dentro de la vida cotidiana y espiritual de la comunidad.

La exposición también muestra la presencia de la música tradicional, las ofrendas colectivas y los rituales comunitarios, entendidos como actos que muestran los vínculos sociales y mantienen activa la memoria cultural del pueblo téenek.

Esta muestra fotográfica propone una aproximación respetuosa a una tradición viva, al tiempo que invita a reflexionar sobre la identidad, la devoción y la continuidad de las prácticas rituales que siguen dando sentido a la vida comunitaria en San Luis Potosí.