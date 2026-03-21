MUJERES LINDAS...

épanse esto: aprendan que si otra mujer cae en tu boca, sea solamente para defenderla... No para subestimarla. Es así como se celebra desde el amor propio, el corazón y la dignidad, un día a la vez, cada día de las mujeres.

No se trata de competir, se trata de elevar. No se trata de ser mejor, se trata de ser mejor juntas. Cuando una mujer se levanta, todas nos levantamos.

Así que la próxima vez que veas a una mujer en dificultades, no la juzgues, no la critiques, no la subestimes. En lugar de eso, extiende una mano, ofrece un oído, y defiende su derecho a ser tratada con respeto y dignidad.

Recuerda que la sororidad no es un concepto, es una acción. Es elegir ser amable, es elegir ser compasiva, es elegir ser fuerte.

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Así que celebremos la fuerza, la belleza y la resiliencia de las mujeres, no solo en un día, sino cada día. Porque cuando nos apoyamos, nos elevamos.