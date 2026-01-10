"Negra" en el Auditorio Rafael Nieto

La proyección del documental Negra, de la directora Medhin Tewolde Serrano, se realizará el martes 20 de enero a las 18:00 horas en el Auditorio Rafael Nieto, como parte de una función de cine mexicano inclusivo organizada en colaboración con el Cineclub UASLP.

La función contará con audiodescripción, interpretación en Lengua de Señas Mexicana y subtítulos, lo que amplía la experiencia cinematográfica. Este enfoque permite que la proyección sea compartida por públicos diversos.

Negra es un largometraje documental que parte de una experiencia personal para abrir una conversación colectiva. A través de las historias de cinco mujeres afrodescendientes, la película aborda el racismo cotidiano, los procesos de autoaceptación y las estrategias de resistencia que se construyen al habitar México desde un cuerpo de mujer negra.

El relato avanza entre testimonios íntimos y reflexiones compartidas que cuestionan estereotipos, visibilizan violencias normalizadas y colocan la identidad como un territorio en disputa. La película evita el discurso didáctico y apuesta por la escucha, el reconocimiento y la memoria encarnada.

Dirigido por Medhin Tewolde Serrano, cineasta mexicana-eritrea radicada en Chiapas, el documental forma parte de una línea de trabajo centrada en la comunicación comunitaria y la creación de nuevas narrativas sobre la afrodescendencia. Negra se inscribe así como una pieza clave dentro del cine documental contemporáneo que cruza identidad, experiencia y representación desde una mirada situada. La entrada será libre.